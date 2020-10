A hotelekben is egyre inkább követelmény a fenntarthatóság és a környezettudatosság

Manapság egyre gyakrabban kerül előtérbe a környezettudatosság és a fenntarthatóság. Dr. Kovács Gyöngyi, a gyöngyösi Károly Róbert Campus Informatikai, Közgazdasági és Módszertani Intézetének adjunktusa a turizmus közelmúltbeli világnapja alkalmából beszélt portálunknak arról, hogy mitől lesz egy ­szálloda környezettudatos, és hogyan lehet fenntartható egy évről évre növekvő ágazat.

A környezettudatosság és a fenntarthatóság napjainkban már egyre több iparágban követelmény, s nincs ez másként a vendéglátásban sem.

– Ha azt vizsgáljuk, hogy mitől lesz egy szálloda környezettudatos, akkor a legtöbb vendég elsősorban a törölközők többszöri használatára, valamint a világítás lekapcsolására figyelmeztető táblára gondol a hotelszobákban. Ezek a felhívások a szállodák részéről azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Gyöngyi, a Szent István Egyetem Károly Róbert Campusának adjunktusa.

Egy környezettudatos szállodának sokszor már a konyhába kerülő alapanyagok beszerzésénél előtérbe kell helyeznie bizonyos szempontokat, de ezen felül a munkavállalók foglalkoztatása esetében, valamint a teljes marketingstratégia kidolgozásakor is szem előtt kell tartania egyes szabályokat. Ha kézzelfogható példákat szeretnék említeni, nem mindegy, hogy egy szálloda milyen módon világítja meg a folyosókat, a közös tereket és a szobákat – mondta dr. Kovács Gyöngyi. Hozzátette, hogy a mozgásérzékelő lámpák és az energiatakarékos izzók alkalmazása például egyre elterjedtebb. A vízhasználat tekintetében viszont megdöbbentő tény, hogy egy szállodalánc akár több millió liter vizet is megspórolhat egy év alatt szenzoros csaptelepek felszerelésével, valamint, ha lecsökkenti a törölközők mosásának gyakoriságát.

– A magyarországi szállodák és szállodaláncok esetében megfigyelhető, hogy minél nagyobb egy szállodalánc, annál inkább valószínű, hogy alkalmaznak valamilyen környezetvédelmi stratégiát. Különösképpen igaz ez a külföldi franchise rendszerben működőkre, hiszen azok nemzetközi szabályzás alapján tevékenykednek. A kisebb háttértőkével rendelkező magyar hotelek közül már sokkal kevesebb olyat találunk, amelyek megpróbálnak fenntarthatóbb módon működni. A tulajdonosok közül sokan még mindig pénznyelő tevékenységként tekintenek erre, pedig egy egyszeri, komolyabb ráfordításnak már néhány éven belül érezhető, költségcsökkentő hatása lehet – világított rá a gyöngyösi campus adjunktusa.

Mint hangsúlyozza a környezettudatosság jegyében a szállodák sokat tehetnek a közvetlen környezetükért is. Környezetbarát megoldás, ha a konyháikban felhasznált zöldségeket, gyümölcsöket, pékárukat, húsokat, valamint borokat helyi termelőktől szerzik be.

– Ez több szempontból is célravezető. Minél rövidebb távolságra kell szállítani egy élelmiszert, annál kevesebb vegyszerre van szükség például a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához, ráadásul megvásárlásukkal a helyi termelőket támogatják. Ez a fajta hozzáállás pedig a vendégek körében is pozitív benyomást kelthet, s manapság egyre népszerűbb is – fogalmazott dr. Kovács Gyöngyi.

Minél kevesebb csomagolóanyag – Hasznos módszer például, ha nem kis kiszerelésben, darabonként becsomagolva teszik ki a joghurtokat, lekvárokat, mézeket a reggelihez, hanem nagyobb csomagolásban vásárolják meg ezeket. Így nagy mennyiségű hulladék keletkezését akadályozhatják meg – érvelt a szakember. Ide kapcsolódik a munkaerő helyben tartása is, amely a vidéki vendéglátóhelyekre különösen igaz lehet. – A helyi munkaerő foglalkoztatásáért és megtartásáért a szállodák különösen sokat tehetnek. Jó példa erre, ha rendszeresen ellátogatnak egy-egy iskolába valamilyen oktatási program vagy kampány keretében, hiszen ezeknek köszönhetően a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ismerik a szálloda nevét, pozitív értékeket, emlékeket kapcsolnak hozzá. A későbbiekben így szívesen választják szakmai gyakorlati helyként vagy akár későbbi munkahelyként is az adott szolgáltatót.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock