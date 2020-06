A járatritkítás ellen tiltakoznak a dél-hevesi települések

– A Kál-Kápolna – Kisújszállás vasútvonal mentén lévő települések – Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós, Kisköre, Abádszalók, Kunhegyes, Kenderes, Kisújszállás – nevében küldtük el levelünket a Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, valamint MÁV és a MÁV-Start vezérigazgatójának – tájékoztatta a Heolt Magyar Csilla, Kisköre polgármestere.

– Kérvényünkben a következőképpen fogalmaztunk: a közösségi közlekedés járványügyi helyzet utáni újjászervezésére hivatkozva június 6-tól a 102-es számú Kál-Kápolna és Kisújszállás vonalon is drasztikus vasúti járatritkítás történt. A jelenleg közlekedő hat vonatpár helyett mindössze napi egy maradt. A járatritkításoknak a kijárási korlátozások idején talán még lett volna létjogosultsága, ám most, azok feloldása után, a forgalom újbóli élénkülésének időszakában szakmailag megalapozatlan döntésnek tartjuk.

Történik ez annak ellenére, hogy ezen a vasútvonalon az elmúlt egy-két évben másfél milliárd forintos fejlesztések zajlottak, és a Tisza-tó déli részét is ez a szakasz köti be a vasúti hálózatba. Ehhez képest pont nyár elején történik ez a módosítás – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, a vonal által érintett települések nevében azzal a kéréssel fordulnak a döntéshozókhoz, hogy a bevezetett járatritkítást vonják vissza. Helyette a helységekk vezetésének bevonásával kezdődjön egyeztetés a vasútvonal közép- és hosszútávú jövőjéről, arról, miként, milyen szolgáltatás-fejlesztésekkel lehetne azt vonzóbbá tenni a rendszeres utazók és a turisták számára.

Ismertették továbbá, hogy az elmúlt időszak a vonalon a beruházásokról szólt. Például tavaly nyáron felújították a kiskörei állomást, átadták a megújult közös közúti-vasúti Tisza-hidat. Ezek azt mutatták, hogy a vasúttársaság és a megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium hosszú távra teszi jobbá a vasútvonalat. Az infrastrukturális fejlesztéseket a menetrend és az itt közlekedő járművek megújításának kellene követnie. Ezzel szemben június 6-tól a vonatok 80 százalékát leállítja a vasúttársaság, naponta egyetlen vonatpár marad meg.

Arra is kitértek, hogy a Tisza-tó kiemelt turisztikai terület, az utóbbi években megnőtt az idelátogatók száma. A fürdőzőkön túl kiemelkedő a kerékpáros turisták számának növekedése is. Ez idén vélhetően még tovább nő, hiszen a napokban adták át Poroszló és Tiszafüred között az eddig hiányzó kerékpárút-szakaszt, mellyel teljessé válik a közúti forgalomtól mentes biciklis útvonal. Az autót nem használók csak vonattal tudják megközelíteni a tavat.

A vasúti fejlesztésekből jelentősen részesülő balatoni térség túlzsúfoltságának csökkentése érdekében célszerű volna a hasonló adottságokkal rendelkező Tisza-tó térségében is erősíteni és népszerűsíteni a vasúti közlekedést.

Júliusban felülvizsgálják a menetrendeket

A tiltakozók szerint érthetetlen, hogy mi indokolja június 6-tól a járványhelyzetre hivatkozva a vonatok többsége helyett vonatpótló autóbuszok közlekedtetését. A szerelvények csatolt Bz-motorkocsikkal közlekednek, melyek kapacitása nagyobb, mint egy autóbuszé, így a távolságtartás szabályait is jobban be lehet tartani rajtuk. Mindezek figyelembe vételével kérik a járatritkítás visszavonásán túl a kerékpárszállításra is alkalmas szerelvények beállítását legalább nyáron. A településeiken élők, az oda utazók panaszkodnak a hatvani, s a ceglédi plusz átszállások és a rossz fővonali csatlakozások miatt. Ezért kérik, hogy a vonatok Kál-Kápolnán és Kisújszálláson is a közvetlenül Budapestről közlekedő járatokhoz csatlakoznak, egy átszállással elérhetővé téve a térséget a fővárosból érkezők vagy oda utazók számára is.

Magyar Csilla tudatta, dr. Palkovics László minisztertől azt a választ kapták, hogy ideiglenes volt a járatritkítás, július elejétől felülvizsgálják a menetrendeket.