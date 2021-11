A járvány dacára is horgászhattak a Heves megyeiek

A horgászok egy része már éppen kipiheni az esztendő fáradalmait, rendbe rakja felszerelését, hogy tavasszal újabb izgalmaknak nézzen elébe. Más pecások viszont készülnek a télre, remélve azt, hogy lékhorgászatra is lesz alkalmuk. Sokakat érdekel, hogy mi történt megyénk horgászberkeiben idén.

A Horgászegyesületek Heves Megyei Szövetségének ügyvezetőjét, Szoldatics Anikót kérdeztük arról, hogy miként értékeli a lassan mögöttünk álló esztendő történéseit a pecások szemszögéből. A szövetségi vezető szerint jó évet zártak több szempontból is. A koronavírus-járvány például nem sújtotta a horgászatot, ugyanis a szabályok betartásával a veszélyhelyzet idején is bátran lehetett pecázni.

– Nyáron beindult a közösségi élet is a szövetség tagszervezeteinél. Minden korosztályban horgászversenyeket, illetve napközis táborokat is tudtunk szervezni gyerekeknek. Kétszer egy hétig például Egerszalókon táboroztak fiatalok, s erről a Hírlap is tudósított. Ezeken a foglalkozásokon két intézmény, az egri Szent Imre Katolikus Általános iskola, illetve a Balassi Vallon úti tagiskolája vitte a prímet – mondta az ügyvezető.

A szakember szerint örömteli, hogy folyamatosan növekszik a horgásztársadalom létszáma, s a fiatalok számának 20 százalékos növekedése pedig igencsak biztató. Jelenleg a megyei szövetségnek harminc tagszervezete és 18 ezer 500 tagja van.

– A korábbi évekhez hasonlóan idén is több mint ötszázan tettek horgászvizsgát. Szövetségünk négy vizsgahelyet működtet. Egyet-egyet Egerben és Gyöngyösön, kettőt pedig a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Igény alapján kihelyezett vizsgákat is tudunk szervezni – tette hozzá Szoldatics Anikó.

Ami a horgászható vízfelületeket illeti, az ügyvezető elmondása szerint vannak kisebb változások. Az idei évtől horgászhatóvá lett a visontai bányató, illetve a Gyöngyös-patak is. Az egyik tagszervezetük szerezte meg ugyanis a hasznosítási jogot. A megyei szövetség legnagyobb tagszervezete jelenleg az Agria Szabadidős Egyesület, de rajtuk kívül van még 3-4 további, az ezerfős tagságot is meghaladó létszámmal működő szervezetük.

– Óriási büszkeség számunkra, hogy a megye versenycsapata először indult el az országos klubcsapatbajnokságban, és mindjárt meg is nyerte azt. Így hétfős csapatunk képviseli majd hazánkat a belgiumi világbajnokságon – mondta a megyei szövetség ügyvezetője.

Beszélt arról is a vezető, hogy minden kategóriában az élmezőnyben vannak a megyénkbeli egyéni sporthorgászok is. Pedig a horgászható vízfelületek nagyságát tekintve a megyei szövetség a legkisebbek közé tartozik. Ennek persze egyik objektív oka, hogy a Tisza-tó hasznosítási jogát egy nonprofit kft. birtokolja, s ez a társaság nem tagja az említett szervezetnek.