A járvány ellenére is gyarapodtak a gyöngyösi térség települései

Horváth László miniszterelnöki megbízott, a gyöngyösi és pétervásárai térség országgyűlési képviselője büszke arra, hogy az idei nehéz évben is tisztességesen helytálltak a vállalkozások és az önkormányzatok. Évet értékeltünk, s a jövő évi tervekről kérdeztük a honatyát.

– Nehéz esztendő végéhez érkeztünk. Melyek azok a legfontosabb beruházások, amelyek az elkövetkező években meghatározóak lesznek a térség fejlődésére?

– Az egyik a Mátrai Erőmű modernizálása, hiszen az erőmű jelen pillanatban is meghatározó, mind gazdasági, mind foglalkoztatási szempontból, sok ezer embernek ad munkát és kenyeret. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a szerepe megmarad a következő évtizedekben is, hiszen egy nagymérvű modernizálási programról döntött a kormány. Ennek eredményeként kizöldül a Mátrai Erőmű, új, környezetbarát blokkokkal bővül. Ez a modernizáció a munkahelyek számára is biztonságot jelent és további fejlődést is biztosít az ipari parkban működő vállalatoknak. Befejeződhet a 2006-ban félbehagyott gyöngyösi nyugati elkerülő út építése, s elkészül a nyugatihoz kapcsolódó északi elkerülő út is. Ezzel tehermentesíteni tudjuk Gyöngyöst a Mátrába tartó forgalom alól is. A másik meghatározó döntés az Ózdot és Bátonyterenyét összekötő gyorsforgalmi út megépítése, amelynek az előkészítő munkálatai el is kezdődtek. Amint elkészül ez a szakasz, hosszú idő után végre be tudja majd kapcsolni az észak-hevesi térséget is az ország gazdasági vérkeringésébe.

– Az ön előterjesztésére döntött a parlament az iskolaőrség létrehozásáról. Hogyan összegezhetők az eddigi tapasztalatok?

– Abban mindenki egyetért, hogy az iskolában nincs helye az erőszaknak. Ahol erőszak van, ott sem tanítani, sem tanulni nem lehet. Az elmúlt hónapokban országosan közel ötszáz helyen álltak szolgálatba az iskolaőrök. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy gyorsan és jól illeszkedtek be az iskolák közösségeibe, és legfontosabb szerepüket, az erőszakos cselekmények megelőzését szakszerűen, arányosan és hatékonyan tudták teljesíteni. Hangsúlyozom, a legfontosabb szerepük a megelőzés. Tavaly szeptembertől számos intézmény, megyénkben újabb öt iskola jelezte, hogy csatlakozna a programhoz. Az eddigi tapasztalatok pozitívak.

– A pandémia számos önkormányzat, vállalkozás terveit átírta idén. Véleménye szerint miként birkóztak meg ezzel a váratlan teherrel?

– Csak elismeréssel lehet szólni arról a teljesítményről, melyet az önkormányzatok nyújtottak a pandémia idején. Tisztességgel, figyelemmel és szakszerűséggel jártak el minden településen. Ezért köszönet illeti az önkormányzatoknál dolgozókat, épp úgy, mint a védekezésben részt vevő embereket. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági következményekkel térségünkben is szembe kell nézni. Nálunk is sokan foglalkoznak szállásadással, turisztikai szolgáltatással, az ő bevételeik drasztikusan csökkentek, még akkor is, ha a nyári időszak valamilyen pótlást biztosított. Sok szállásadó kapott támogatást fejlesztéshez vagy a bérfizetéshez, de a kormány által biztosított támogatások nyilván csak a károk egy részét tudják pótolni. Azonban van olyan fejlesztési program, – itt most konkrétan a Mátra aktív, ökoturisztikai régiófejlesztési programjára gondolok –, amely a jövőben újabb irányokat és bevételi lehetőségeket tud biztosítani a helyi turizmusnak. A vállalkozások tisztességgel helytálltak. Aki most meg tudta tartani pozícióját és tudott fejleszteni, azt hiszem, a jövőben bőségesen tudja majd kamatoztatni erőfeszítéseit.

– A Magyar falu programnak köszönhetően számos kistelepülésen jól érzékelhető a gyarapodás. Hogyan értékeli az eddigi eredményeket?

– Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a kormánynak nemcsak szükséges, hanem érdemes is volt elindítania ezt a hazai forrásból finanszírozott programot. Számos településen belterületi utak, közösségi terek, konyhák, orvosi rendelők és műszerek, falubuszok, járdafelújítások vagy éppen a temetők karbantartásai is jelzik a program eredményeit. Nagyon sok településnek jutottak olyan lehetőségek, melyek a falun élők mindennapjait teszik jobbá, az életet kényelmesebbé. Éppen az a program legfontosabb célja, hogy a falu megtartó erejét növelni tudjuk, hogy az ott élők azt érezzék, nem jelent hátrányt falun lakni. A program folytatódik, és ameddig a polgári kormány irányítja az országot, addig mindig lesz Magyar falu program is.