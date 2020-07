A járvány és az időjárás sem kedvezett, nehezen indult a szezon a Tisza-tónál

Jócskán kevesebb vendég látogatott el idén a sarudi és tiszanánai strandra. Ennek ellenére számos újdonsággal várják a turistákat a nyár hátralévő részében is, bízva a jobb idényzárásban.

A Tisza-tavi strandok közül talán a sarudi Élményfalu nyitott ki elsőként. Június 3-tól várják a fürdőzni vágyókat, ennek ellenére nem érzik, hogy nyár van – tájékoztatott a Hírlap kérdésére Kücsön Gyula, az Élményfalu létrehozója.

– Míg a térség szálláshelyei szinte megteltek, addig a korábbi évek látogatóinak száma most töredékére csökkent a sarudi strandon. Erre válasz lehet az időjárás, s a vírus miatti félelem. Sajnos érezhető a járvány hatása a szezonon, legalább feleannyi vendéggel találkozunk a tó partján, ezenkívül a szervezett csoportok hiányoznak a leginkább – magyarázta.

Közölte, május végén építették fel a vízi játszóteret, és az attrakciók ütemezett megnyitása mellett igyekeznek befejezni az infrastruktúra fejlesztését. A Kalandpart teljesen megújult az idényre, a Tisza-tavi Strandfejlesztési Programból a víz felőli oldalon új elektromos hálózatot építettek ki, 16 új stéget telepítettek, s befejezték a sólyapályát is.

– Megérkezett továbbá egy új baba-mama és két új szociális blokk is. Saját beruházásban például kialakítottunk egy új panorámateraszt, a mentett oldalon új víz- és szennyvízhálózatot fektettünk a földbe, építettünk egy új hullámtörőt, illetve feltöltöttünk egy új partszakaszt, amit Matula Horgászbázisként működtetnénk. Létrehoztunk továbbá egy új kutyastrandot, s új eszközökkel bővítettük a vízibázisunk járműparkját. A végleges helyére költöztettük a Trambulinpartot, jelenleg pedig építjük az Apraja Partja nevű gyerekvigyázót. Fejlesztettük a kerékpárkölcsönzőt, és egyedi utcabútorként régi fahajókból készülő padokat tettünk a partra.

Ezenkívül egy közel ötszáz méter hosszú rendezett parkoló várja a vendégeket, valamint építjük az új S.Port Klubkikötőt – részletezte Kücsön Gyula.

Hozzátette, népszerű az ÖkoPort vízibázis, egyre többen fedezik fel a víz felől a tavat. Emellett új szolgáltatásként elindultak vezetett túráik, s rendszerbe álltak az új kirándulóhajók is. Kedvelt még a kerékpárkölcsönző és szerviz, valamint az Aquaglide vízi játszótér is.

A vártnál később kezdte a szezont a dinnyésháti strand

– Sajnos idén nem tudtuk június elsejével megkezdeni strandszezont Tiszanánán, ebben a járványra való felkészülés és egyéb tényezők is hátráltattak – fogalmazott Sallós Károly, az Enter-Nána Nonprofit Kft. ügyvezetője és a dinnyésháti strand üzemeltetője.

– Július 10-én nyitottunk, azóta folyamatosan várjuk a csobbanni, pihenni vágyókat. A vendégforgalom egyelőre elég csekély, viszont megdöbbentően sok bringással találkoztunk. A kései nyitás következtében még nagyon az elején vagyunk, sok jót viszont nem várok a nyártól, hiszen augusztus 30-án be kell zárnunk – mondta.

Ismertette, a terület teljesen megszépült az idei szezonra, egyebek mellett rendelkeznek új vízi eszközökkel, például kajakokkal, kenukkal, vízibiciklikkel, játszóte­rekkel.

– Nem feltétlenül az a célunk, hogy több ezer látogatónk legyen. Nem erről szól a strandunk, igazából egy csendes, családias helyre szeretnénk hasonlítani – hívta fel a figyelmet.

Megjegyezte, eddig az időjárás se nagyon kedvezett, úgy érzi, eléggé felemás idényt zárnak a nyár végén. Korábban dr. Tóth József polgármester arról tájékoztatott, hogy a strandrész a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával 82 millió 670 ezer forintból újult meg. Ebből hatvanmillió forintot építési jellegű beruházásra fordítottak, a fennmaradó összegből pedig eszközöket szereztek be. A büfé és a terasz fejlesztése volt a legjelentősebb. Ezenkívül megújult a kemping, a recepció és a szociális blokk is, továbbá térfigyelőkamera-rendszert is kiépítettek.

A kikötő területe a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program által 250 millió forintból szépült meg. Ezen belül főként iszaptalanítottak, valamint hidakat építettek a stégrendszer és a szigetek közzé. Ez utóbbiakat legkésőbb szeptember 30-án kell átadni.