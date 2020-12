A járvány idején sem csökkent az esküvők száma Heves megyében

A koronavírus-járvány miatt már tavasszal is nagyon sokan átszervezték a házasságkötésük időpontját. Nyáron aztán esküvődömpinget hozott a szabályok enyhítése. Most azt mondják az anyakönyvvezetők, hogy nincs kevesebb esküvő, mint tavaly ilyenkor.

Mindenki elképzeléseit felborította a koronavírus-járvány. A nagyobb családi összejöveteleket, így az esküvőket is sokan elhalasztják. Persze, házasságot kötni azért szabad, a kijárási korlátozás sem tiltja azt, hogy az életüket együtt leélni szándékozók frigyre lépjenek szűk körben.

– Vannak párok, akik későbbre halasztották az egybekelést és mindent újraszerveztek a násznéppel is, de összességében most nincs kevesebb esküvő, mint tavaly ilyenkor – közölte lapunkkal Habuczki Piroska egri anyakönyvvezető. Mint mondta, folyamatosan vannak ceremóniák és keresik őket az új jegyespárok, akik a közeljövőben szeretnének összeházasodni, ám az ősz vége és a tél alapvetően nem egy népszerű időszak. Így a visszaesés sem olyan jelentős, mint tavasszal volt.

Egy hónapja harminc meghívottban határozták meg a násznép számát, mostanra már csak ennek egyharmada lehet ott a jeles eseményen.

A káli István már a veszélyhelyzet alatt kötötte össze életét a párjával, a fogadalomtételükön nem lehettek többen tíznél. A létszámkorlátozás kellemetlen meglepetés volt, de a járványhelyzetben elfogadták.

– A még élő szülők, a tanúk a házastársaikkal és mi, a párommal fértünk bele a keretbe – említette. – Előtte kézfertőtlenítés, testhőmérséklet-mérés volt, végig kötelező előírás a maszkviselés. Ez vonatkozott az egyházi szertartásra is. A testi kontaktusokat is igyekeztek minimalizálni, furcsa volt, hogy nem lehetett ölelkezni vagy puszival köszönteni egymást – mesélte a friss házas férfi. Mint hozzáfűzte, nem éppen így tervezték az esküvőt, ám a már régen kitűzött időponton nem akartak változtatni.

– A járvány fokozatosan zárta be a lehetőségeket, először csak 23 óráig lehetett volna a vacsora, aztán sehogy, és jött a létszám korlátozása is – folytatta István. – Ennek ellenére megtartottuk a ceremóniát, mert a házasságkötés és a lakodalom közé nem teszünk egyenlőségjelet. A kettő különválasztható. A járvány végeztével egy otthoni szabadtéri bográcsozás és grillezés keretében gyűlik majd össze ünnepelni a rokonság.

A polgári szertartásoknál nem számottevő tehát a visszaesés, nem úgy, mint a lakodalmaknál. Berecz Adrienn a megyeszékhely és környéke egyik legnépszerűbb esküvőszervezője, az idén nyáron mégsem volt annyi dolga, mint az előző években szokott lenni.

– Ez az esztendő engem is megviselt, mint minden szolgáltatásból élőt. Nem csak a kezdők, a fiatal vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe a megrendelések kiesése miatt, de a nagy múltú cégek is. Az első rendezvény augusztusban volt, akkortól érkeztek megrendelések, ám új, ismeretlen terepen kellett dolgoznunk: meg kellett tanulnunk a járványügyi szabályokat szigorúan betartva emlékezetes, az ifjú párnak minden szempontból megfelelő esküvőt megszervezni – részletezte az Édes Álom Esküvőszervezés tulajdonosa. Elmondása szerint késő őszig rendezte még a párok egybekelését. Azok, akik már eleve módosítottak a dátumon, inkább még az idén megtartották a házasságkötést, bár sokan a következő évre halasztották. Ennek ellenére nem telt be a szervező naptára jobban, mint tavaly ilyenkor, sokan még kivárnak.

– Azok is felkeresnek mostanában – tette hozzá Berecz Adrienn –, akik eddig nem gondolkoztak esküvőszervező bevonásában. Nagy még a bizonytalanság a következő év szabályait illetően. Szükségük van valakire, aki kézben tart mindent és azonnal reagálni tud a változó körülményekre, hogy ne fulladjon kudarcba a házasulandók nagy napja. Ezt most sokan elővigyázatosságból is egy profira bízzák.

Gyöngyösön többen házasodtak A Mátra lábánál, úgy tűnik, nem szabott gátat a koronavírus a házasodási kedvnek, már ami a polgári szertartásokat illeti. Takács Tímea gyöngyösi anyakönyvvezető tájékoztatása szerint ugyanis az idei év nem maradt el a tavalyihoz képest a ceremóniák számában, sőt. – A mátraaljai városban a jelenlegi mutatók szerint több pár kelt egybe idáig, mint az előző esztendő azonos időszakában. A nyári szezonban kifejezetten megugrott a számuk, de most is az általános őszi-téli időszakhoz mérten érkeznek az igények. Azt látjuk, hogy a házasodási szándékot nem törik le a korlátozások és a szigorú szabályok, a polgári szertartást megtartják az eredeti tervek szerint az ifjú párok – osztotta meg tapasztalatait Takács Tímea. Viszont a helyi anyakönyvvezetők szerint az egybekeltek közül sok párra igaz az is, hogy az egyházi ceremóniát vagy magát a lakodalmat inkább elhalasztják. Remélik ugyanis, hogy jövőre majd nagyobb létszámmal ünnepelhetnek.

