A járvány miatt a gyöngyösi állatkert is nehéz helyzetbe került

Szorult helyzetbe kerültek az állatkertek világszerte, s nincs ez másként Heves megyében sem. A gyöngyösi parkban a most kimaradt húsvéti hétvége rednszerint a szezon legforgalmasabbja. A költségek maradtak, de bevételek és támogatás híján nem tudják mennyire viseli meg anyagilag a járvány a létesítményt.

A koronavírus miatt elrendelt korlátozások világszerte sújtják azokat az önfenntartó intézményeket, amelyek most látogatók híján csak kiadást termelnek. Nehéz helyzetbe kerülhet a gyöngyösi állatkert is. A gondozók egymást váltva, csökkentett munkaidőben dolgoznak, ám nem csupán a park ­lakóit, mentvényeket is el kell látniuk. Ha a járvány hamar lecseng, még menthető a költségvetésük, de az adó egyszázalékos felajánlása sokat jelent most.

– Immár egy hónapja zárva vagyunk. Az állatkertek ugyan egész évben nyitva tartanak, de mondhatjuk, hogy a szezonális jelleg elég erős a látogatottságunk tekintetében – mondta el portálunk kérdésére Barcai Henrietta, az állatkert vezetője.

– A vendégek többsége márciustól érkezik hozzánk. Eddig kimaradt a húsvét, ami az egyik, ha nem a legforgalmasabb időszak nálunk és az év legnagyobb rendezvénye. Tavaly ekkor háromezer ember fordult meg nálunk. Május elseje a pünkösd szintén ezek közé tartozik, s az osztálykirándulások is elmaradnak – részletezte.

Azt tudni kell, hogy mi teljesen önfenntartóak vagyunk a bevételből készítjük a költségvetést, ebből takarékoskodunk s ebből futja majd télen is a dolgozók bérére és az állatok ellátására. Segítséget vagy könnyítést a hasonló létesítmények nem kapnak állami szinten. Az egyik amiben bízunk, hogy ha közeledik a járványhelyzet vége, a korlátozások feloldását szabadtéren kezdik és nem a szórakozóhelyekkel. Ebben az esetben még lesz esély menteni az évet, persze csak ha nem húzódik túl sokáig – fogalmazott.

Mint mondta tartalékaik fogynak, hiszen az állataik épp úgy esznek, állatorvosi költségeik is vannak és a gondozók is dolgoznak, felújítással és parkrendezéssel foglalatoskodnak. – Igaz váltják egymást, hogy a fertőzés ellen védekezzünk és keveset érintkeznek. Az adók egy százaléka is hatalmas segítség nekünk. Gyöngyösi Állatkertért Alapítvány bármely összegű támogatást szívesen fogad. De akár egy belépőjegy árával is sokat tudnak segíteni a nálunk élő állatok elhelyezési körülményeinek javításárában és a létesítmény életben tartására.

A gyöngyösi állatkert nem csupán a bemutatott egzotikus, őshonos vagy védett állatokról gondoskodik. Mentett állatokat is ellátnak, s ez is hatalmas költség a mentvények számától függően.

– Jelenleg mókusaink vannak, de kerül hozzánk minden évben őzgida is szép számmal. Gyakorlatilag minden sérült vagy árván maradt hazai állatfaj bekerülhet, s őket is kötelesek vagyunk ellátni – magyarázta Barcai Henrietta.