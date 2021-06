A járvány miatt a turizmus is egyre fajsúlyosabb lett Noszvajon

A pandémia miatti korlátozások ellenére nem álltak meg a fejlesztések megyénk dinamikusan fejlődő településén, Noszvajon. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt számos pályázatra készültek fel.

– Az elmúlt esztendőben adtuk át a Patakparti Piacot, amely nem csupán a nevével jelzett szerepét tölti be, hanem egyben turisztikai élménytér is. A piac minden pénteken üzemel, s a terveink szerint a jövőben szombaton is, mivel lenne rá igény – mondta Szabó Péter. Szintén tavaly készült el a negyedik óvodai csoportot befogadó létesítmény, s megújult a gyermekintézmény udvari játszóeszközparkja is.

– Az óvoda annyira népszerű, hogy a környékből is rengetegen jelentkeznek, akik ide szeretnék járatni a gyereküket. Sajnos, nincs lehetőségünk mindenkit fogadni, hiszen alapvetően a helyiekért vagyunk – tette hozzá a községvezető.

Kitért arra is, hogy minden évben igyekeznek az utak megújulására elkülöníteni egy összeget, de az előző évben a fentieken túl inkább az apróbb fejlesztések, faluszépítések domináltak, például ezerkétszáz palántát ültettek el. Nagy volumenű volt viszont a pályázati előkészület, melyre közel kétmillió forintot fordított az önkormányzat. Ennek pedig beérik majd a gyümölcse a jövőbeli nyertes pályázatokkal. A jelenleg futó legnagyobb projektjüket, a bölcsőde építését nagy várakozás kíséri a faluban.

– Kétszázötvenmillió forint támogatást nyertünk a zöldmezős beruházásra. A kivitelezés jól halad, a tervek szerint jövő ősszel vehetik birtokba a gyermekek. A bölcsőde kétcsoportos lesz, és huszonnégy gyermek elhelyezésére ad lehetőséget, továbbá öt új munkahelyet is teremt helyben. A következő esztendőben a hivatal felújítására, játszóterek fejlesztésére, a temetői ravatalozó felújítására s ivartalanítási programra is adtunk be pályázatot, aminek nagyon várjuk a kedvező elbírálását. TOP-pályázat keretében a síkfőkúti felső tó gátjának rehabilitációja, a patakmeder rendbetétele valósulhat meg a beadott pályázatunk pozitív elbírálása esetén – részletezte a polgármester.

Hozzátette, hogy a fejlesztésekkel főként a turizmus és a vízelvezetési rendszer megújítására koncentrálnak, de várhatóan ingatlanokat is vesznek majd át az államtól, amelyeket közösségi célokra hasznosítanak.

Szabó Péter nem csupán az épített környezet megújulására fordít nagy figyelmet, éppen a napokban válik elérhetővé a falu új honlapja is.

– Ennek fejlesztésénél az volt a cél, hogy az itt lakók és az ide látogatók is könnyedén megtaláljanak minden olyan információt, melyre a leggyakrabban szükségük van – magyarázta.

– Nagy öröm, hogy még mindig sokan költöznek hozzánk, főként fiatal családosok. Szaporodnak a kisvállalkozások is, néhány napja adtuk ki a kilencvenkilencedik szállásengedélyt. Úgy tudom, augusztusig telt ház van a meglévőkben, melyeket szépen fejlesztenek a tulajdonosaik. A világjárvány hatására mi is kicsit az aktív turizmus felé fordultunk, a túrázóknak is komplett, egész napos ajánlatokat állítottunk össze. Azt látjuk, hogy minden téren egyre erősebbek az őszi hónapok is, immár nem csak nyári szezonra berendezkedett falu vagyunk. Ezt a programkínálatunk is tükrözi, hiszen februártól egészen decemberig terveztünk rendezvényeket. A pandémia persze közbeszólt, de júliustól már megtartjuk például az Anna-napi búcsút, a Szilva- és a Kemencés napot, valamint a Birsünnepet, de lesz több bortúránk is. Egyébként ezek jó része a Patakparti Piacon kap helyet.