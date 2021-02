A járvány miatt egyre több kamaszon tapasztalnak riasztó jeleket

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világméretű koronavírus-járványnak olyan társadalmi hatásai is lesznek, amelyek középpontjában a most tizenéves fiatalok állnak. Már nevet is kaptak, ők a karantinik.

A világjárvány elhúzódásával fennáll annak a lehetősége, hogy globális szinten létrejöhet egy olyan algeneráció, amely nem a születési év alapján alakul, erről beszélt még tavaly Szabó Andrea, az MTA tudományos főmunkatársa. Szerinte a generációformálódás mozgatórugója az a furcsa élethelyzet, amelyben otthon kell maradni és bezárkózni, de közben fontos tájékozódni, tanulni az internetről, és a közösség tagjának is megmaradni. A fiatalok életében fontos szocializációs szerepet játszó iskolák a digitális oktatás miatt nem teljesíthetik e feladatukat, miközben a nem ritkán deviánsnak minősített mértékű telefonhasználat, internetezés létfontosságúvá válik.

A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium védőnője, Oszláncziné Dobos Mária, aki évtizedek óta dolgozik az intézményben, az őszi tanévkezdéskor több diákon riasztó tüneteket, befelé fordultságot tapasztalt.

– Volt olyan kislány, aki a hosszú karantén miatti elkeseredettségében azt mondta, a fertőzöttség is jobb lett volna, mint a kijárási tilalom. Egyikük kijelentette, a járvány elvett egy évet az életéből. Fáj nekik, hogy nem élhetik a korábbi életüket, nem „bandázhatnak” kedvükre – mesélte.

Az egri Neumann János Gimnázium kilencedikes tanulói azon keseregtek, hogy az ősz elején épp csak megismerkedtek, ám jött a veszélyhelyzet, és azóta alig látják egymást. Sportolni sem tudnak, az uszoda, a konditerem zárva, a kedvetelésből űzött csapatsportok pedig tilosak. Elmondták, hogy társaság és programok hiányában egyre többen telefon- és internetfüggővé válnak, van, aki az éjszaka közepén is játszik a számítógépén. Szószólójuk, a káli Tóth Márton kijelentette, hogy a közeljövőben találkozót szerveznek az osztálytársaknak a Dobó térre, mert hiányzik nekik a közösség.

Cseplye Gábor, az egri Wigner Jenő Középiskola végzős diákja arról számolt be, hogy ő örül a digitális oktatásnak. – Magamnak osztom be az időmet, az iskola és a sport is jobban megy. Ha valaki eredményt akar elérni, arra otthonról is képes – összegezte.

Gál Viktória, az egri egyetem húszéves hallgatója is nehezen viseli a járványhelyzetet. – A személyes jelenlétet igénylő tárgyaknál sokkal nehézkesebb az oktatás, és az egri barátaimat is nélkülöznöm kell. Mindig imádtam moziba járni, bulizni, de most nem lehet – szomorkodott.

A serdülőkorú fiataloknál életkori sajátosság, hogy a kortárs kapcsolatok kiemelt jelentőségűek. A digitális oktatás, a karantén, a kijárási tilalom ezt a természetes igényt csorbítja, megfosztja őket a közös élményektől. Erről már Nagy Eszter Jusztina, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézmény gyermek szakpszichológusa beszélt.

– Diákja válogatja, ki hogyan éli meg a társaktól való fizikai elkülönültséget. A serdülők keresik az utat egymáshoz, a nyitottabbak ezt gyakrabban találhatják meg. Nem csak azokra kell figyelni, akik a hangosan fejezik ki a problémájukat, hanem azokra is, akik csendesebben – hangsúlyozta Nagy Eszter Jusztina.

A család mintaadása nélkülözhetetlen Dr. Moretti Magdolna egri pszichiáter szerint a karanténnal, a társak hiányával, és általában, a nehézségekkel való megküzdési stratégia személyiségfüggő, sőt a családban tanult viselkedésrepertoár is számít. A tizenévesek otthonosan mozognak az online világban, de már kisgyerekként is nagyon korán jutottak végtelen mennyiségű információhoz, ingerhez, lehetőséghez, és ez akár egy korlátok nélküli világ érzését keltheti bennük. Nehezebben fogadják el, ha nem lehet megtenni valamit. Az elfogadás, a lemondás, a kivárás, a kompromisszum már kevéssé értékelt és gyakorolt erény. Ez ma a felnőttekre is vonatkozik. Első helyen a család az a közeg, ahol ezek az értékek tanulhatók, ahol odafigyeléssel, meghallgatással, szeretettel és a korlátozások alatti kreatív ötletekkel élhetővé tehető az élet.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock