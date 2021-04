A járvány miatt jelentősen csökkent a nyelvvizsgások száma Egerben

A nyelviskolák működésére jócskán rányomták a bélyegüket a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozások, intézkedések. A számok nem hazudnak, jelentős mértékben csökkent tavaly a nyelvvizsgával rendelkező fiatalok, de az oktatásra jelentkezők száma is.

Bíztak benne tavaly, hogy a járvány első és második hullámát követően fel lehet majd lélegezni, ám nem így lett. A következő szakasz újra megfogta a teljes piacot. Az egri Oxford International Kft. ügyvezetője arról számolt be, legtöbb tanulójuk sikeresen vette az akadályokat, s állt át az online képzésekre. – Csak pár tanulónk döntött úgy, hogy megvárja, amíg a személyes találkozókra is lehetőség nyílik, s addig inkább szünetelteti a nyelvtanulást – fogalmazott Fazekas László.

Arról is szólt, működésükhöz nagy segítséget jelentett idén és tavaly is, hogy ágazati szinten támogatást biztosított a kormány. Mindezek mellett azonban jelentős visszaesést tapasztaltak. Mint mondta, tudomása szerint a nyelviskolák a tavalyelőtti számokhoz viszonyítva harminc-negyven százalékos bevételcsökkenéssel számolnak az előző évet tekintve. – Az biztos, hogy azok az iskolák, melyek jórészt át tudták helyezni óráikat a digitális térbe, túlélték ezt az időszakot – vélekedett. Az Oxford International esetében sokat számított, hogy a nyelvoktatáson túl a fordítás, tolmácsolás is szolgáltatásukhoz tartozik, ezek tovább működtek.

Szavai szerint a tavalyi számokat az is rontotta, hogy sok fiatal élt a diplomakiváltás terén tett könnyítés lehetőségével. Jelesül, nyelvvizsga nélkül is hozzá lehetett jutni a bizonyítvány hiánya miatt bent ragadt diplomákhoz. – Mi abban bízunk, hogy ez az üzletág – a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok – újjáéledhetnek hamarosan – mondta. Tapasztalataik szerint megdöbbentően kevesen gondolták úgy a fiatalok közül, hogy a kieső nyelvi képzéseket, korrepetálásokat pótolják. – Legfőképpen azért lenne fontos, mert a mai világban nagyon sokat jelent a nyelvismeret, s ez a tudás kifizetődik – tette hozzá.

Lecsökkent a vizsgázók száma a Katedra Nyelviskola egri képzési helyén annak ellenére is, hogy ezeket a számokat nem a diplomamentő akció indikálta, sokkal inkább a bezárások. Csányi Melinda, az iskola nyelvvizsgaszervezője elmondta, többségében középiskolások választják őket egy adott nyelv elsajátítása érdekében. – Éppen ezért a járványhelyzet miatti vizsgaalkalmak elmaradása okozta ezt a csökkenő tendenciát nálunk – ismertette. Számszerűsítve: míg a korábbi esztendőkben évente ezernél is többen vizsgáztak iskolájukban, tavaly kicsit több mint hatszáznegyvenen.

Tapasztalataik szerint sokkal szívesebben vesznek részt a képzésekben részt vevők a személyes órákon. Így, akiknek nem volt sürgős a vizsgázás, az szüneteltette is addigi tanulmányait. – Amikor átálltunk online oktatásra, nagyon sokan azt mondták, hogy inkább megvárják a nyitást – tette hozzá. Arra is volt példa, hogy – alkalmazkodva a fennálló helyzethez –, ugyan folytatta tanulmányait digitálisan, de amint lehetőség volt rá, vissza is tért a jelenléti órákhoz.

Gondolhatnánk, hogy a fiatalabbak szívesebben választják az online oktatás lehetőségét, a Katedra Nyelviskola munkatársa szerint ez nem így van. – Leginkább amiatt, hogy az iskolákban is eleve így tanulnak most, s hatékonyabbnak érzik a tantermi órákon megtanultakat – vélekedett. Érdekesség, hogy mióta bevezették a távoktatást a közoktatásban, azóta több jelentkezőjük van. Erre leginkább a korrepetálás a motivációjuk, főként az érettségire készülők esetében, ők is többen jelentkeztek most.