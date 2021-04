A járvány miatti bezártságot sokan kirándulásokkal igyekeznek oldani

A koronavírus-járvány számos kikapcsolódási lehetőséget megvont az emberektől. A karantént, a négy fal közti létet sokan kirándulással igyekeztek elviselhetővé tenni, s ennek a megnövekedett túrázási kedvnek sajnos nyomai maradtak a természetben.

– Azért dolgozom több évtizede, hogy az emberek túrázzanak, megismerjék természeti szépségeinket. De a járvány miatt most hirtelen nagy tömeg szabadult rá a természeti értékekre – osztotta meg Barna Béla egri túravezető érzéseit a Hírlappal. – Ez önmagában nem lenne gond, de erre nem mindenhol van felkészülve az infrastruktúra, illetve szabályozni kellene. Egy kétszáz férőhelyes színházteremben is ront az élményen, ha nyolcszázan zsúfolódnak benn, ugyanez elmondható egy természeti látnivalóról is – mondta.

Szavai szerint, ebben a turisztikai ágazat irányítóinak, illetve a média helyeket népszerűsítő üzeneteinek is fontos szerepe van. Nyugati turizmusirányítási példák mutatják, segíthet a helyzeten, ha olyan helyekre is irányítják a kirándulni vágyókat, ahol hasonló élmény várja őket, de nincs akkora tömeg, mint a népszerű célpontokon.

– A dugót is szeretjük elkerülni az utakon mentesítő alternatív utakkal, ez alkalmazható lehetne a turizmusban is. Aki már járt Szilvásváradon például, az legközelebb mondjuk Nagyvisnyót vegye célba, ha csak erdőélményre vágyik, és még sok hasonló ötletet lehetne mondani. Heves megye egyébként egyrészt az ország legszebb megyéjeként elkényeztetett helyzetben van, itt a Mátra, a Bükk, a fővárosiak kedvenc kirándulóhelyei is itt vannak. Egyrészt jó, hogy sokan kirándulnak, de a divatos és média által kiemelt helyek – Kékestető, Szilvásvárad, Noszvaj – helyett érdemesebb sokszor pár kilométerrel továbbmenni titkos ösvényekre. Ezzel mindenki nyerne, hiszen mi sem tömegben túráznánk, másrészről új helyeket, falvakat lehetne bekapcsolni a turizmusba – taglalta.

Hozzátette, sokéves oktatási-nevelési feladata is van a társadalomnak. Ugyanúgy, ahogy megtanuljuk, hogy viselkedjünk színházban, az erdőben, a hegyekben vannak íratlan szabályok. Az etikus természetjárást meg kellene tanítani a most útra kelőknek.

Megkérdeztük azt is, hogy milyen, ehhez az időszakhoz kapcsolódó természeti károkról van tapasztalata.

– Soha ennyi szemetet nem láttam még erdőben. Nyilván ez összetett probléma, de a kirándulóhelyeken is ugyanez van. Aztán lehetne említeni egy kis rétet, ahol ha tömeg van, parkoló kocsik százai állnak védett gyepekre, hogy minél kevesebbet kelljen gyalogolni. De lehetne említeni a zajterhelést is. Ahol eddig egy-két ember túrázott, most százával kirándulnak óránként, az embertömeg miatt ott nem költenek madarak, a vadállatok területe is egyre kisebb, szóval nagy terhelés mindez a hevesi hegyeknek is – hangsúlyozta.

