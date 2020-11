A járványhelyzet miatt óvintézkedéseket vezettek be az egri egyetemen

Oktatásszervezésről, az intézmény aktuális járványügyi helyzetéről, valamint az egyetem programjairól is szóltak a Líceum Varázstornyában tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona ismertette, szeptemberben több mint 6300 hallgatóval indult el az oktatás három campuson. A rektor kiemelte, komoly járványügyi intézkedéseket is meghoztak, s az intézménybe történő belépés is korlátozott: testhőmérséklet-mérés, fertőtlenítés is szükséges.

A nappali tagozatos hallgatóknak elsősorban jelenléti órákat, míg levelező tagozatosoknak főleg a távoktatást tartanak. Megváltozik a nyílt napok módja is, online csatornákon keresztül szólítják majd meg a diákokat.

Szólt az aktuális járványhelyzetről: Egerben huszonöt munkatársuk tartózkodik háziorvosi vagy hatósági megfigyelés alatt, ebből heten rendelkeznek pozitív koronavírus teszttel, valamint 27 diák érintett a járvány miatt, közülük tizennégyen fertőzöttek. Aláhúzta, a felelősségteljes magatartása eredményeként, az egyetem működése zavartalan.

Az intézmény csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe Országos rendezvénysorozathoz, erről dr. Juhász Tibor szólt. A rektorhelyettes elmondta, megnyitó ünnepségüket ma két órakor tartják a Líceum kápolnájában, ahol intézményük egy nemrégiben megválasztott akadémikusa, és két, frissen kinevezett egyetemi tanár tart előadást. Ezt követően több mint harminc rendezvényt kínálnak a tudományos világ iránt érdeklődőknek. Kiemelt program a Klímaváltozás földtudományos szemmel című előadóülés, melyen dr. Botos Barbara egyetemi docens, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár is előad.

A rendezvény zárása a november 27-én és 28-án a Kutatók Éjszakája lesz, melyet Dr. Földes-Leskó Gabriella ismertetett. Az adjunktus elmondta, programjaikat – kvízek, workshopok – leginkább online felületeken közvetítik majd. Emellett látogatható lesz a Varásztorony, s fizika-kémia bemutatókat is tartanak majd a Dobó téren. A csengetési rendhez próbálják igazítani programjaikat, melyeken így egy-egy óra erejéig az iskolások is részt vehetnek.