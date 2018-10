A jég- és ködfolt is alattomos bajkeverő

A statisztikák azt mutatják, hogy nyáron történik a legtöbb közlekedési baleset, majd a tavasz és az ősz következik. Azt azért nem jelenthetjük ki bizonyossággal, hogy a hideg évszak a legbiztonságosabb, hiszen télen kevesebb gépjármű vesz részt a forgalomban, a sofőrök jobban figyelnek.

– Ősszel a ködös, párás levegő, a nappalok rövidülése miatt is ­romló látási viszonyok, a nedves és az átázott növényektől is csúszós útburkolat jelentősen növeli a közlekedési balesetek kockázatát. A közutakon a körülmények változása szükségessé teszi, hogy a gépjárműveket az üzembentartóik felkészítsék az őszi, téli viszonyok közötti biztonságos használatra. Nem csak a téli abroncs felszerelésére van szükség, ellenőrizni kell a jármű egyéb részeit is az elektronikától az ablaktörlőig. A járművezetőknek is át kell állniuk az új körülmények közötti autózásra – mondta a Heol kérdésére Erdélyi Róbert rendőr alezredes.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt megelőzési főelőadója szerint a járművek őszi, téli felkészítése éppen időszerű. A kocsikat ajánlatos már októberben alaposan átnézni. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése is.

Még inkább óvatosnak kell lenniük az autósoknak

– Gépjárművezetőként az őszi időszakban sokkal körültekintőbbnek, óvatosabbnak kell lennünk – figyelmeztetett az alezredes. – Nagyon fontos, hogy a járműveink ellenőrzésén túl mi magunk is készüljünk fel a változásokra. A közúti forgalomban való részvételnek gépkocsival ősszel és télen fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Gyakori ugyanis a szélvédő és az ablakok bepárásodása. A jelenséget ablaknyitással, megfelelő fűtéssel és száraz törlőruhák használatával együtt megszüntethetjük.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet. Szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a fényerőt. A kifogástalanul működő világítóberendezés ebben az időszakban nagyon fontos, ezért rendszeresen ellenőrizni és karbantartani szükséges azt. A műszaki biztonság elengedhetetlen része a fékek, a futómű és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság, ami főleg az autópályákon nagy sebességgel való haladáskor akár életet is menthet.

Komoly baleseti veszély a rossz világítórendszer

– Ősszel gyakran tapasztalható az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd – tette hozzá a közlekedésbiztonsági szakember. – Aránylag jó látási viszonyok mellett haladva olykor váratlanul futhatunk bele a ködösebb területekbe, s a látótávolság egyik pillanatról a másikra pár méterre is csökkenhet. Azért, hogy ez a jelenség ne lepjen meg bennünket, figyelemfelhívó lehet, ha a szembejövők tompított fényszórói világítanak. Ilyenkor – noha ködöt még nem látunk – célszerű a saját lámpáinkat is bekapcsolni, és elegendő követési távolságot tartva konvojban közlekedni.

Országos adat: ősszel ütik el a legtöbb gyalogost

Erdélyi Róbert szerint az őszi hónapokban országos szinten jellemző, hogy több gyalogost ütnek el, mint más évszakokban. Ennek oka, hogy a gyalogosok egy része nem veszi figyelembe a megváltozott útviszonyokat. Fejükben az esemény bekövetkezése előtt meg sem fordul, hogy a nedves, vizes, csúszós utakon a járművek féktávolsága jelentősen megnő és körültekintés nélkül, meggondolatlanul nem tanácsos az úttestre lépni.

Itt a hideg, ideje abroncsot cserélni

Magdus Csaba, az egri Gumibörze tulajdonosa szerint, dacára a vénasszonyok nyarának, éppen ideje téli abroncsra váltani. Nemcsak azért, mert így elkerülhető a későbbi sorban állás a gumisoknál, hanem azért is, mert a hajnalok már hidegek. Plusz 7 fok alatt célszerű a téligumi. Fontos, hogy a 8–9 éves abroncs már nem megbízható, a barázdák mélysége érje el a négy millimétert. Tóth István gépjárművezetés-oktató úgy látja, ősszel az jelenthet nagy baleseti kockázatot, hogy átmenet nélküliek a változások, a sofőrökben pedig benne maradt még a sportos nyári vezetés élménye és rutinja. Hegedüs István hosszú ideig dolgozott hivatásos gépkocsivezetőként. Ő a hideg hajnalokra hívta fel olvasóink figyelmét. Ősszel, mert nem számítunk rá, veszélyt jelentenek az útburkolaton foltokban jelentkező lefagyások.