A jegyző távozik, a felújítások rendben zajlanak Lőrinciben

A jegyző távozásától az óvoda felújításának folytatásáig megannyi esemény foglalkoztatja e napokban a helyi közvéleményt.

Noha a képviselő-testület még csak az alakuló ülésen van túl, a településen máris számos közéleti esemény foglalkoztatja a helyieket. Ezek egyike, hogy Schottner Norbert jegyző bejelentette távozását. Úgy tudjuk, a hivatal munkatársainak már be is jelentette, hogy november közepétől más településen vállal munkát. Szerettük volna személyesen is megkérdezni döntése indokairól, de nem sikerült elérnünk őt.

Ugyancsak nagymértékben foglalkoztatja a közvéleményt a Rákóczi úti óvoda helyzete. Az épület felújítása a nyár végén elkezdődött, ám négy héttel ezelőtt leálltak a munkálatokkal. Víg Zoltán polgármester elmondta: a kivitelező tájékoztatása szerint nem áll rendelkezésre a folytatáshoz szükséges polikarbonát elnevezésű anyag – ami az átlátszó tetőfedéshez szükséges –, ezért a felbontott födémszerkezetet nejlonfóliával borították, így a gyerekek továbbra is zavartalanul járhatnak az intézménybe.

Jó hír viszont, hogy hamarosan elkészül a selypi városrésztől a városközpontig a kerékpárút felújítása. Már csak az utolsó szakasz aszfaltozása van hátra, majd a vízelvezető árok kiépítése után – ha csak az időjárás nem szól közbe, várhatóan e hónap végén – átadhatják a beruházást. Jól halad a piac építése is, aminek a határideje de­cember vége, de a villamos hálózatra előreláthatólag csak tavasszal kötik rá az épületet, így akkortól veheti igénybe a szolgáltatásokat a lakosság. A felújított főtér többi része ezzel szemben már november végére elkészülhet. Itt megint az időjárás szólhat közbe: ha minden kedvezően alakul, akár már az első adventi vasárnapon itt tarthatják meg az ünnepséget. Utóbbi néhány napon belül kiderül.

Víg Zoltán polgármester végül arról is tájékoztatott, hogy a jövő héten elkezdődhet a Zöld város-program második üteme, amely a Mátravidéki Erőmű lakótelepét érinti. Még ebben az évben felújítják a járdát, jövő tavasszal pedig a főtér rendbetételével folytatódhat a munka.