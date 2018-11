A jó könyvtár közösségi tér is, vallja a kitüntetett egri könyvtár igazgatója

– Mit jelent tulajdonképpen a Minősített Könyvtár cím?

– Az intézmény fejlesztése során alapvetően folyamatokban gondolkozunk. Folyamatot képez a könyvkölcsönzés, a beszerzés, a kommunikáció, vagy a panaszkezelés is, melyekben aktuális céljainkat mindig a látogatók visszajelzéseire, felméréseink eredményeire támaszkodva határozzuk meg. A folyamatokról dokumentációk készülnek, a pályázat során ezeket bírálják el a minőségmenedzsment szempontjai alapján. A cím egy minőségbiztosítás és nagyon nagy felelősség minősített környezetben dolgozni: fokozott figyelmet kíván egymás és a munkánk iránt is.

– Öt éve nyerték el először a kitüntetést, mi változott azóta?

– Munkánk valójában nem öt, hanem tizenöt éve kezdődött – rengeteg tanulással. Tréningeken vettünk részt, ahol elsajátítottuk azokat a folyamatszabályozó módszereket, technikákat, melyek segítségével be tudtuk építeni a minőségmenedzsmentet a mindennapi munkánkba. Eljutottunk oda, hogy magunk is tréningeket tartunk más könyvtárak számára. Az országban két intézmény van, amelyik meg tudta újítani a minősítését: rajtunk kívül a Debreceni Egyetem könyvtára, amely a második legnagyobb itthon.

– Milyen egy jó könyvtár?

– Ha száz éve beszélgettünk volna, azt mondom, a jó könyvtár fogalma egyenlő a jó gyűjteményével. Ma viszont úgy gondolom, a jó könyvtár az, amely közösségi térként funkcionál és lehetőséget ad az embereknek, hogy tartalmasan töltsék együtt az időt. Mi nem csak arra törekszünk, hogy minél több könyvet kölcsönözzünk, hanem hogy olyan programokat szervezzünk, amikhez kapcsolódóan olvasmányokat tudunk ajánlani, minél többekkel meg tudjuk szerettetni a könyvek világát.

– Valóban kevesebbet olvasnak ma az emberek, mint korábban?

– Kevesebb könyvet forgatnak, de nem olvasnak kevesebbet. Átalakulóban vannak az olvasási szokások: egyre többen az interneten, elektronikus könyvekben böngésznek – utóbbiak nálunk is kölcsönözhetőek. Az igény megmaradt a nyomtatott olvasmányokra. Igaz, a kötetek a korábbinál kisebb példányszámban jelennek meg, de a választék sokkal szélesebb. S az sem igaz, hogy például a kamaszok nem szeretnek olvasni; állítjuk, hogy szeretnek, csak olyan könyveket kell nekik mutatni, amik érdeklik őket.

– A kompetenciamérések azt mutatják, a felnövekvő generációk körében a szövegértési készség folyamatosan romlik. Ez valóban így van?

– Abszolút. A szövegértés fejlesztése kisgyermekkorban kéne, hogy kezdődjön, amikor az édesanya a kicsit ölbe véve játékos mondókákkal arra készteti, hogy a hallott beszédet képekké formálja. Ugyanezt a célt szolgálja később a meseolvasás: a gyermeknek el kell képzelnie a királylányt, a kerek erdőt, a hétfejű sárkányt, közben elsajátítja a képalkotási folyamatokat, melyek az olvasás során segítségére lesznek a szöveg értelmezésében. Mi a könyvtárban nem tanítjuk olvasni a gyerekeket, de a szövegértési képességek fejlesztése fontos feladatunk; ezért baba-mama foglalkozásokat, mesekört tartunk. Emellett arra biztatunk mindenkit, hogy mindennap olvasson mesét, majd, ha már olvasni tanul a gyermek, adjunk könnyen betűzhető könyveket a kezébe. Ez a tanulási folyamatoknál sokszorosan megtérül, hiszen a tanulás alapja az olvasás, a szövegértés. Nagyon fontos a szülői példamutatás, mert ha a csemete könyvet lát a családtagjai kezében, ő is olvasni fog, míg, ha anya csak a közösségi oldalakat bújja, ez a példa válik ragadóssá. Ugyanilyen fontos odafigyelni arra, mikor és mennyit van bekapcsolva a televízió, a belőle áradó információhalmaz feldolgozása a gyermekek számára sokszor komoly gondot okoz. De fontos hozzátenni: önmagában sem a könyvtár, sem a szülők, sem a pedagógusok nem érhetnek el eredményt – ez összefogást igényel.

– Milyen terveik vannak az elkövetkező évekre?

– Két uniós pályázaton dolgozunk jelenleg. Az egyikkel a hátrányos helyzetű felnőttek élethosszig tartó tanulását szeretnénk támogatni, a másik látványosnak ígérkező beruházás, a könyvtárbusz. Egy járóképes alvázzal rendelkezünk, amely a gyártó telephelyén parkol, s előreláthatólag jövőre rákerülhet a felépítmény is. Két megyében már működik ilyen járgány, mi Borsod megyével összefogva pályáztunk a megépítésére. Ha elkészül, a megye 24 kistelepülését láthatja majd el olvasnivalóval.

Azért vidéken sem áll az élet

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nemcsak Egerben, hanem a megye további 94 településén is működteti intézményeit. – A rendszerváltozást követő időszakban nagyon sok falusi könyvtár háttérbe szorult – magyarázza az igazgatónő. – Amikor átvettük e helyeken az ellátási szolgáltatást, számunkra is kihívást jelentett, hogyan csoportosítsuk át erőforrásainkat. De ma azt mondhatjuk: rengeteg pozitív visszajelzés mutatja, hogy jó úton járunk. Nagyon sok új könyvvel gyarapodtak a vidéki kiskönyvtárak is, évente négy rendezvényt bonyolítanak mindenütt. Segítünk a pályázatok előkészítésében és megírásában is – teszi hozzá Tőzsérné Géczi Andrea –, a forrásoknak hála a vidéki intézmények több mint fele látványos megújuláson ment keresztül.