A jövő esztendőtől önálló önkormányzat vezeti majd Kömlőt

Javában zajlanak a fejlesztések a településen, ahol egyebek között szociális bérlakásokat húznak fel, és a közkonyha is megújul.

Folytatja a megkezdett munkát Turó Tamás polgármester, aki most a választás hajrájában kissé háttérbe szorult témákról számolt be a ­Heolnak. – Gondolok például a szegregációs pályázat keretében megépült szociális bérlakásokra, amelyeknek kivitelezése az utolsó fázisába lépett – ismertette a községvezető. – Magyarországon Kömlőn adtak át először ilyen bérlakásokat, amelyek a romák felzárkóztatását célzó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak köszönhetően épülhettek fel. Hat ingatlant húznak fel, a munkálatokat december ­31-ig be is fejezzük – fogalmazott, s hozzátette: kisebb kerteket alakítanának ki a lakásoknál, így az oda költözőket arra ösztönzik, hogy műveljék a saját területüket. A beköltözés várhatóan augusztusban lehetséges.

A jelenleg felújítási munkálatoknak helyet adó napközi konyháról elmondta, a korábbi években már nehezen tudta kielégíteni a napi szintű, közel öt-hatszáz adag ételigényt az intézmény, a kiszolgálóhelyiségek és az éttermi rész is szűkösek voltak, emellett pedig az épület is megrongálódott.

– Egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően több mint 38 millió forintból, plusz önerőből újulhat meg a konyha, továbbá eszközöket is beszerezhetünk – tájékoztatott Turó Tamás. – A rekonstrukció során teljesen megváltozik az épület, amely így nagyobb, korszerűbb, európai színvonalat képviselő intézménnyé válik. Ezenkívül nem­csak területében bővül, hanem kapacitásban és a férőhelyek számában is. Az épület egyebek között új tetőszerkezetet, külső ­homlokzati szigetelést s új nyílászárókat kap. Egyedül a falszerkezetek nagy része marad meg. Mindemellett egy tetőteret is létesítenek, ott alakítják ki az éttermi részt, valamint az alsó szinten akadálymentesített étkezőhelyiséget hoznak létre. A konyha várhatóan január közepén nyitja meg a kapuit.

A polgármester hangsúlyozta, fontos megemlíteni, hogy 2020-tól önálló önkormányzatként működik majd a kömlői hivatal, így januártól már nem lesz közös Tiszanánával a munka. Mindez annak köszönhető, hogy Kömlő lakóinak száma meghaladja a kétezret.

– Ez azért is fontos, mert pályázatoknál és egyéb ügyintézésben már önállóan képviselni tudjuk magunkat – magyarázta a község első embere.

Végezetül szól arról is, hogy már korábban elkezdték kiosztani a szociális tűzifát. Akik pedig nem fával fűtenek, azok 2020 februárjában kapják meg a fűtéstámogatást.

– Ezenkívül az idősekről sem feledkezünk meg, így az idén ők is kapnak az önkormányzattól karácsonyi ajándékot. Minden 62. életévét betöltött kömlői lakos, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is tízezer forint támogatásban részesül – jelentette ki.