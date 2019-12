A jövőbe csöppent Szingapúrban a világjáró andornaktályai pár

Urvölgyi Mónikával és Börcsök Zoltánnal nyáron találkoztunk utoljára egy mesés indiai utazás élménybeszámolója kapcsán. A fiatal párnak az utazás és az új élmények, helyek felfedezése adja a legnagyobb örömet. Világjárásuk legújabb állomásaként Szingapúrt választották, melynek felejthetetlen élményeit most megosztják a Heol olvasóival is.

– Szingapúri utazásunkból, amit elsődlegesen kiemelnék, hogy nagyon magas a technológiai fejlettség, emellett mérhetetlen harmóniában vannak a természettel, e kettő egysége miatt is nevezném a jövő városának – részletezte Zoli.

– A természetet a város szinte minden pontjára beviszik, a felhőkarcolók, a házak tetején is fákkal, erdőkkel, sőt parkokkal, medencékkel találkozhattunk, ahová az emberek kijárhatnak pihenni, de akár piknikezni is. Számos épületben és plázában alakítanak ki hatalmas, mesterséges vízeséseket, igazi dzsungel élményt teremtve, de akár gondolázásra is akad lehetőség a bevásárlás közben. Az egész városra jellemző a tisztaság, a luxus és a gazdagság, nem véletlen, hogy a világ egyik legdrágább városa is egyben. Példaként felhozva, egy belvárosi pubban egy üveg sör ára körülbelül hétezer forint is lehet. Nagyon fejlett a banknegyedük, emellett itt található a világ harmadik legnagyobb tőzsdéje is – részletezték a fiatalok.

– Többször is olyan érzés kerített minket hatalmába, mint ha nem is a Föld bolygón lennénk, hanem egy teljesen más, fejlettebb civilizációban, és ez az érzés napról napra csak fokozódott bennünk. Ehhez szorosan hozzákapcsolódott a városon belül működő számos fényjáték, valamint vízi- és lézershow, melyek megcsodálása a helyiek életében mindennapos és ingyenes esti-zenés szórakozási lehetőség. Volt szerencsénk több alkalommal is megnézni ezeket a futurisztikus és nem mindennapi látvánnyal bíró fényshow-kat. A városi látványosságok mellett az idelátogatóknak érdemes felkeresni a „mini Disneyland” érzetű Sentosa szigetét is, valamint a Palawan Beachről megközelíthető kis szigetet, amit a ˇkontinentális Ázsia legdélibb pontja’ címmel illettek – mesélte Móni.

– Mint számos nagyvárosban, Szingapúrban is találkozhatunk különböző negyedekkel, megtalálható itt kínai, arab, indiai negyed is, a kultúráknak megfelelő épületekkel, ezáltal egyszerre érezhettük magunkat számos országban. Amit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy nagyon sok olyan városfejlesztési megoldást alkalmaznak, amiből érdemes tanulni, melyhez hozzátartozik a kiemelkedően fejlett és jól működő tömegközlekedésük. Közbiztonságukat tekintve világ szinten a legjobbak, emellett az emberek nagyon barátságosak és segítőkészek – emlékszik vissza Zoli.

– Ezt a futurisztikus és mégis természetközeli várost néhány nap alatt könnyedén be lehet járni, igaz nem mondható klasszikus turistaparadicsomnak, de mégis érdemes útba ejteni. Ázsiai utazásunk során jelentős hatású célpontunk volt. Ebben a közel hatmilliós lélekszámú városállamban mindenhol hatalmas terekkel, és természetközeliséggel találkozhatunk, ezáltal egy igazán élhető és szerethető városnak tartjuk – részletezte a pár.

Aki szeretne további képeket látni a fiatalok utazási élményeiről, az a pár közösségi oldalán megteheti.