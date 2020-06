A kedvenc lova képével emlékeznek Dallos Andorra Szilvásváradon

Az életét szentelte a lipicai ménesnek az egykori igazgató, aki értékmentő és értékteremtő ember is volt.

Kép és kis réztábla őrzi Dallos Andornak, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad tavaly januárban elhunyt igazgatójának emlékét Szilvásváradon, a fedeles lovardában, a főbejárattal szemben. Az emléktábla avatására eljöttek a magyar lovassport vezetői, a volt igazgató tisztelői, barátai is.

Dallos Gyula örökös magyar bajnok díjlovas szerint Dallos Andor azok közé az emberek közé tartozott, akiről mindig meg kell emlékezni. Kiváló agrármérnökként a lipicai fajtának szentelte életét. Az 1952-ban Szilvásváradra költözött ménesért dolgozott, amely a fajta nemzetközileg elismert ménese és a lovak világbajnok fogatokban szerepeltek. Felépült a településen a világ egyik legmodernebb stadionja is, Dallos Andor pedig oroszlánrészt vállalt ennek megvalósulásában, nem tudta abbahagyni hivatását és végül belebetegedett.

Lázár Vilmos szerint a fájdalom megmarad, de már tudunk koncentrálni az értékekre. Dallos Andor meghatározó személyisége volt a lovaskultúrának. Az emberek lehetnek értékőrzők, értékmentők, vagy értékteremtők, akik különböző feladatokra termettek. Dallos Andor értékmentő és értékteremtő is volt. Az előző rendszerben a lipicai fajta mentésével kezdte a pályáját, amely, amikor lehetőséget kapott rá, a teremtésben teljesedett be. Az emberek munkája egymásra épül, kockánként haladnak a lovasoknál is. Dallos Andor az egyik pillér a lovaskultúra építményében, nevét kőbe véste.

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazat vezetője szerint elődje, aki már 1984-ben is Szilvásváradot szolgálta, az örökséget sikeresen vitte tovább, s kihasználva a kapcsolatait, a magyar lipicait visszavezette az európai lovas vérkeringésbe. Hazánkban egyedülálló módon több mint két évtizeden keresztül irányított egy ménest, a lovak jóléte volt számára a legfontosabb. Nagyban neki köszönhető a lovasközpont felépülése, hiszen, ha nem végeztek volna jó szakmai munkát, akkor nem itt épült volna meg a létesítmény. Ez a hazai lovas élet legnagyobb beruházása a második világháború óta, nagy esély arra, hogy az ország ismét szerepet játszhasson a bolygónk lovassportjában. Cseri Dávid hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés és felelősség az ő munkáját folytatni. Dallos Andor emlékét a múzeumban és itt is őrzik, valamint versenyen emlékeznek rá.

Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó is emlékezett elhunyt barátjára. Fölidézte, hogy egy telefonbeszélgetés során nem tetszett neki a barátja hangja, másnap reggel pedig Szilvásváradra utazott, és olyan volt, mintha a távolból nézne rá. Vitte is azonnal Debrecenbe egy professzorhoz, s látszott rajta, hogy elfáradt. Azt gondolta, ha befejezte az aktuális feladatát, majd kivizsgáltatja magát, de mindig jött egy újabb teendő, s végül beleépítette magát a stadionba, a lelkét, az életét adta bele. Hitt abban, hogy a létesítmény a lipicai és az emberek javát fogja szolgálni.

Barkóczi József festőművész megköszönte a szervezőknek, hogy ő is hozzájárulhat Dallos Andor emlékének megőrzéséhez. A grafika alapjául készült, megőrzésre ajánlott fotót az egykori igazgató küldte el neki a kedvenc lováról. A művész kifejtette, azt szeretné, hogy aki megáll vagy elhalad az emléktábla előtt, annak eszébe ne a gyász jusson, hanem az, hogy Dallos Andor most is velünk van. Barkóczi József alkotása egyébként az Incitato XIII-22 XV. törzsmént ábrázolja.

Fülöpné Mátyus Zsuzsa, a Dallos család barátja elmondta, édesapja tíz éven keresztül vezette a ménesgazdaságot, s ő indította útjára Dallos Andort. A két família negyven éve ápol jó kapcsolatot egymással. Most az édesapja által is gyűjtött relikviákat, dokumentumokat ajánlotta föl a ménesgazdaságnak, ezek között lovasújságok, kiadványok, valamint fotók is vannak. Bízik abban, hogy ezek majd a fedeles lovardában lesznek láthatók. Szerinte emlékezni kell azokra, akik letették az alapokat, s építeni kell a jövőt.