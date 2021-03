A kényszerpihenő alatt sok virágárus kiszállít, de vannak, akik a pihenést választják

Kényszerpihenőt kaptak a virágboltosok is. Remélik, csak két hétig tartanak a korlátozások. Vannak, akik nem esnek kétségbe, igazodnak a helyzethez. Olyan is akad, aki pihenésre használja ezt a két hetet.

Már hazafelé jött az áruval a múlt héten Balázs Laura, mikor meghallotta, milyen korlátozások lesznek hétfőtől. Virágüzletük már harminc éve működik, ő a második generáció, aki viszi a boltot. – Ha újonnan nyitottunk volna, most mennénk tönkre. Nagy szerencsénk, hogy már régóta működünk, bejáratott az üzlet, állandó vendégkörrel – mondta az egri Hadnagy utcai bolt tulajdonosa. Öröm az ürömben, hogy most legalább ki tudja majd magát pihenni.

Bizakodik, hogy csak két hét szünetre lesz szükség, de tart a szigorítások meghosszabbításától. Ellenben hálás, hogy hétfőn még kinyithattak, szinte nem is maradt viráguk. – Megijedtem, de most már megnyugodtam valamelyest, hogy látom, nem marad a nyakunkon az áru – mondta. Tapasztalataik szerint még a vásárlók is bizonytalanok, leginkább a temetésekre szánt koszorúk beszerzése miatt. Mivel az megengedett, így kiszállítással, pénzátutalásos rendszerben teljesítik e megrendeléseket.

– Tizenhárom éve dolgozom háromszázhatvan napot évente, ez idő alatt még szabadságon sem voltam. Úgyhogy ebbe a két hétbe sűrítem bele az elmúlt évekből kimaradt pihenőidőt – mondta el Háger József. Szívvel lélekkel végzi munkáját hevesi virágüzletében, s valójában most sem tétlenkedik majd. Kreatív napokon száraz virágokból készít dekorációkat a közelgő húsvétra. Úgy vélte, hogy két hét szabadság, pihenés, mindenkinek jár. Ez az időszak arra is jó alkalmat ad, hogy aki javítani, újítani szeretne üzletén, az most megteheti.

– Tizenvalahány év után most végre kifestetek a boltban – fűzte hozzá nevetve. Üzletében igen kevés a temetésekre szóló megrendelés, így ez a helyzet most elkerüli őt. Tagja a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesületének is, s úgy tudja, sok üzlet él majd a kiszállítás lehetőségével. Arról is szólt, nem lesz gond a koszorús rendelések teljesítésével sem. A nagybani virágpiacok nyitva tartanak, ezzel biztosítva lesz a virágüzletek ellátása. Így az, aki eddig vállalt koszorúkészítést, az vélhetően most is megteheti.

Érdekességként említette, a vírushelyzet virágpiacra gyakorolt hatását. Tavaly egy kertészet tulajdonosa azt mondta, minden idők legjobb tavaszi szezonját produkálták. Ez a tendencia minden más árusítóra is igaz volt. Ez látszik most az idei nőnapi értékesítésein is, hiszen az emberek sok helyen szinte kifosztották az üzleteket. Úgy fogalmazott, bár neki ez az élete, olykor felvetődik benne, miért is költenek az emberek virágokra, hiszen egy olyan valamire adunk ki pénzt, amit pár napon belül ki kell dobni. – Minél rosszabb a helyzet, annál szívesebben áldoznak az emberek valami olyasmire, ami a lelküknek is jólesik – vélekedett.