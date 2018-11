A kerti madarakat is megölheti a gondatlan poloskairtás

A hűvösebb idő beköszöntével a poloskafajok téli szállást keresve behúzódnak a lakott területekre, elsősorban a panelházakba. Az ízeltlábúak felkeresik a meleg helyeket és igyekeznek birtokba venni a lakásokat, ahol a repedésekben próbálnak meghúzódni a hideg elől.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy korábban a darazsak tömeges megjelenése okozott problémát. Így, az idő lehűlésével sem csappant meg az ízeltlábúak száma, most a poloskák tömeges megjelenése okoz gondot.

Sokan próbálkoznak a kiirtásukkal, és ehhez elsődlegesen a rovarirtó szerekhez folyamodnak. A szerek ugyan elvégzik a „dolgukat”, azonban más élőlények szervezetére is káros hatással lehetnek, akár meg is ölhetik őket. Ugyanis az elsősorban rovarokat fogyasztó denevérek és a nem költöző, de rovart is fogyasztó madárfajok is elfogyaszthatják ezeket az elhullott állatokat – írja a Bükki Nemzeti Park.

A jelenségre a szomszédos Borsod megyében lettek figyelmesek az állatbarátok, akik észlelték és jelezték, hogy a poloskairtást követően az ablakpárkányra lepotyogott, elpusztult rovarok eltűnnek, és denevér ürüléket is találtak az egyes helyszíneken. Okkal feltételezhető tehát, hogy a repülő emlősök és a madarak összeszedik az elpusztult rovarokat, és ha bizonyos mennyiségű vegyszer az ő szervezetükbe is bekerül, elpusztulhatnak, amit a szerek biztonsági adatlapján feltüntetett, kísérleti állatokra megadott toxicitási mutatók is alátámasztanak.

Így tehát a vegyszeres rovarirtással azokat az élőlényeket is elpusztíthatjuk, amelyek pont a segítségünkre lehetnének a nem kívánt betolakodóktól való megszabadulásban. Nem beszélve a biztonsági adatlapokon olvasható, emberi szervezetre és környezetünkre gyakorolt egyéb hatásokról.

De mit is tehetünk?

A nemzeti park szakemberei azt javasolják, elsődlegesen kerüljük a vegyszeres poloskairtást és keressünk alternatív megoldási módszereket, pl. a poloskák egyszerű, kézzel való összegyűjtése, összeporszívózása, vagy lámpacsapda alkalmazása.

Ugyan az őszi, kora téli időszakban a rovarevő madarak zöme részben a táplálékhiány miatt elvonul, később a denevérek pedig téli álomra hajtják fejüket, hibernálják magukat, az idei évhez hasonlóan kitolódott meleg idő következtében ezek a rovarevő állatok még tudnak nekünk segíteni. Így a védekezés egyik módja lehet, ha biztosítjuk ezeknek az élőlényeknek a jobb életfeltételeit, illetve odaszoktatjuk őket lakóhelyeinkhez etetéssel, megfelelő madár-, illetve denevérodúk kihelyezésével.

Így ha ezeknek az állatoknak megfelelő költő-és búvóhelyeket biztosítunk, nagy hasznukat vehetjük a nem kívánt ízeltlábú betolakodók eltávolításában. Ehhez viszont kiemelten fontos, hogy kerüljük a poloskák és egyéb rovar fajok vegyszeres irtását.

(Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS