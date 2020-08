A keveset úgy osztják be Lőrinciben, hogy mindenkinek jusson

A soron kívül összehívott képviselő-testületi ülés legfontosabb kérdése az volt: miként tudják igazságosan elosztani a fejlesztésekre fordítható, a korábbi évekhez képest a töredékére zsugorodott szabad felhasználású keretet. Sikerült.

A korábbi, évente százmillió forintnál is több, önerős fejlesztésekre fordítható pénzkeret az idén – a járvány elleni védekezés, valamint az ennek következményeként bevezetett intézkedések miatt – a negyedére esett vissza. Vannak ugyan optimista számítások, amelyek szerint az őszre tervezett adóbevételek kedvező alakulása és egyes, korábban elkezdett beruházások finanszírozására fordított, a későbbiekben visszautalandó összegek javíthatják a helyzetet, de addig is dönteni kellett a legsürgetőbb feladatok, valamint az idő közben felmerülő teendők költségéről. A képviselő-testület a lehetőségeket figyelembe véve igyekezett mindhárom városrész érdekeit szem előtt tartani.

Selyp: játszótér és óvodakerítés

Jó hír a selypieknek, hogy a korábban elfogatott bruttó öt-, majd a legutóbbi javaslatban megfogalmazott már csupán bruttó hárommillió forinttal szemben a városvezetés elfogadta azt a képviselői indítványt, amely szerint bruttó nyolcmilliót költsenek az egykori cukorgyári kultúrház udvarán telepítendő játszótérre. A grémium szeptember 15-ét jelölte meg az eszközök telepítésének határidejéül, hogy a kicsik még az idei kedvező időjárás egy részét is kihasználhassák a szabadtéri tevékenységhez. Ugyancsak ebben a városrészben már el is kezdődött az óvoda több mint 100 méter hosszúságú salakkerítésének a kijavítása. Az építményt még a cukorgyári időkből „örökölte” az önkormányzat, s a rendbetétele azért is fontos, mert a látvány mind méreténél, mind állagánál fogva meghatározója a forgalmas csomópontnak és a településrész központjának.

Erőműi lakótelep: új buszmegálló

A Mátravidéki Erőműnél hamarosan új buszmegálló létestül a főtéren. Pontosabban újabb, mert az eddigi is megmarad, de most már nemcsak az anyatelepülés irányából, hanem a Hatvan felől érkező járatoknak is lesz öblözetük megerősített beállóval és pavilonnal. Ehhez az engedélyek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre pedig mintegy nyolcmillió forintot különített el a képviselő-testület. Ennek eredményeként a nemrég pályázati támogatásból megszépült környezethez méltó le- és felszállóhely épülhet.

Az anyatelepülés termőföldet kapott

Lőrinci központjában a befejezéséhez közeledik a Szabadság tér szinte teljes átalakulása. Több alkalommal, egyebek mellett képriporttal is tudósítottunk a beruházásról, aminek köszönhetően immár valóban váro­sias lesz a település szíve, de néhány feladat – így például a szabadtéri színpad vagy a pecsenyesütő közösségi hely megépítése – még hátra van. Most arról határozott a kisváros vezetése, hogy csaknem bruttó négy és fél millióért 650 köbméter termőföldet vásárolnak, amivel feltölthetik a közösségi ház környékét. Korábban a tervező úgy kalkulált, hogy a máshonnan kitermelt föld elegendő lesz az utómunkálatokhoz, mivel azonban a munkálatok előrehaladtával nyilvánvalóvá vált, hogy elszámolta magát, most az önkormányzatnak kellett korrigálnia a téves feltételezést.