A kilátók hosszú távú problémáját is megoldotta a kitüntetett egri Békatutaj

A Siófokon megrendezésre került Aktív Magyarország Korszaknyitó konferencián két díjjal is elismerték a Békatutaj munkáját. A már korábban kihirdetett, de csütörtökön átadott Év Kilátója díj mellett Aktív Magyarországért díjjal is kitüntették a civil szervezetet.

Az Aktív Magyayrországért díj odaítélésekor a zsűri értékelte, hogy a Békatutaj túráin keresztül az elmúlt tizenöt évben sok ezer embert ösztönzött arra, hogy a szabadidejét aktívan töltse. A túraszervezésen felül az egyesület társadalmi munkája is kiemelkedő. Évenként szervezik meg szemétszedési akciójukat a Tisza-tavon, melynek során a tó legeldugottabb szegleteit is mentesítik az emberi civilizáció által hátrahagyott hulladéktól. Utazásaik során keletkező üvegházhatású gázokat rendszeres faültetéssel kompenzálják, mely projektjük 2019-ben elnyerte az MTÜ által alapított CheckINN GREEN díjat. 2021-ben pedig olyat alkottak, amely igazán példaértékű és talán példátlan is az országban, ugyanis az Egyesület a Tisza-tavon két, kizárólag vízi úton megközelíthető kilátót épített, melyek közül az egyiket az Év Kilátójának választotta meg a közönség az idei évben. Azonban az építészeti műtrágyák létrejöttén felül az Egyesület közösségszervező ereje is páratlan, ugyanis 15 helyi szolgáltatót összefogva – akik rendszeres pénzadománnyal vagy saját emberi erővel támogatva – sikerült megoldaniuk a kilátók hosszú távú állagmegóvását is.

Az aktív turizmus területén végzett kiemelkedő munkát az idei évtől kezdődően már az állam is elismeri, hiszen – ahogy arról korábban már portálunkon is beszámoltunk – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kezdeményezésére a miniszterelnök kabinetfőnöke megalapította az Aktív Magyarországért díjat. Ezt a díjat olyan természetes és jogi személyek kaphatják, akik az aktív életmód és kikapcsolódás területén példamutató, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díj évente legfeljebb öt fő részére adományozható, akik az emlékplakett és az adományozást igazoló oklevelen felül 1 millió forintos pénzjutalomban is részesülnek.

„Meghatóan nagy megtiszteltetés ért minket. Biztosak vagyunk benne, hogy ebben az országban számos magánszemély és civil szervezet van még, aki ezt a díjat legalább annyira megérdemelte volna mint mi, ennek ellenére nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években bármit is hozzátett ehhez a sikerhez. Gondolunk itt az összes jelenlegi vagy korábbi túravezetőnkre, és minden önkéntesre, aki munkával vagy anyagilag támogatta a céljainkat.” – Foglalta össze érzéseit a díjak kapcsán Hajdú Dániel, az egyesület elnöke.