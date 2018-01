A kirakatból eltűnt arczképek

Hogy Gyöngyös mindig mostoha gyermeke volt nemes Heves megyének, az már régi dolog...

GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1881. MÁRCZIUS 3-10.

Parádi utunk.

Hogy Gyöngyös mindig mostoha gyermeke volt nemes Hevesmegyének, az már régi dolog. De egy bizonyos idő óta kiválólag nagy gondja van ránk e megye tek. bizottságának. Nem vagyunk-e mi is Hevesmegye alkotó része? Igenis az volnánk, de vagyunk ezenfelül ez oly város, mely jobb helyen fekszik arra nézve, hogy a megye székhelye legyen, mint Eger, s ez a mi szerencsétlenségünk. (…) Ámde ki ne tudná, hogy Eger városában sok megye bizottsági tag van. A helybeliek pedig egriek, s ezen jó egriek nem tudják elfeledni – annál kevésbé megbocsájtani – a gyöngyösieknek, hogy a megye rendezés alkalmával a székhely kérdésben a két város érdeke egymással szemben állott. (…) Az Egerben dictáló megye bizottságiak… éreztetni akarják Gyöngyössel, hogy övék a hatalom; ők ugyanis rontani kivánják a testvér várost még most is, mindenkor és mindenben. (…) Több példát is hozhatnánk fel, de legyen elég az egy parádi út szomoru bizonyságot tevő kérdése, mely az elnyomás és üldöztetésnek valóban fájdalmas tanuja­.

Addig, míg azon szerencsélen rendezésnek nevezett balfogás meg nem esett, hogy tőlünk Szolnokmegye kellő recompensatio nélkül elesett, addig csak volt némi támaszunk az Egertől távolabb eső megye bizottság tagjaiban; mióta ezek tőlünk elestek, el vagyunk hagyatva. (…) Annyi tagadhatatlan tény, hogy a székhely kérdésének felvetése, és azon félelem, hogy ha így osztatik el Jász-Kun-szolnok megye, a mint mi akartuk, akkor nem lehetetlen, hogy maga a rendezés vonandja maga után előbb-utóbb, hogy ne Eger, hanem p. o. Jászberény, vagy épen Gyöngyös választassék székhelylyé.

(…) Ez lehet bűn, nagy bűn! Az egri bizottsági tagok pedig tudomásunkra nem szentek sőt még canosatiora sem igen kandidálvák kebelükben székelő érsekük által, s addig is, míg ezen esemény be nem következnék, szeretnők felhivni figyelmüket arra, hogy alkalmasink nem birnak öntudatával annak, hogy mennyire üldözik Gyöngyöst s annak vitális érdekeit.

(…) Azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy ha tiszta világosságba helyezzük előttünk a kérdésben forgó tárgyat – ezuttal a „­Parádi út” történetét – nincs kétségünk benne, hogy a „Parádi út” független egyedüli helyi érdeke Gyöngyösnek és Parádnak egyrészt, más részt ezen vidéknek, mely az út által érintetik.

(…) Halljátok, bámuljátok, Gyöngyös városa folyamodott kegyes atyjához, Hevesmegyéhez, 1867-ik év derekán, hogy engedtessék meg neki saját erejének megfeszitésével és a czélra engedélyezendő közmunkájával a Gyönyös-, Bene- Parádi utnak kiépitése. (…) Történt azonban, hogy nemes Hevesmegye ­honmentő gerjedelmében tulhajtva bizonyos­ politikai határokon, királyi biztost kapott nyakára, aki tudomást vett többek között a Gyöngyös Parádi utról is. A kir. biztos rendeletet bocsát Gyöngyös városához, hogy „egész erélylyel fogjon hozzá a munkához…” Három évi ciklus alatt kiépittetett „gyöngyösi” közmunkaerővel és 400 frt áru fával és 5341 frt 32 kr. készpénz kiadással egy jó nagy darab út.

(…) Ámde a nemes megye alig nyerte vissza önkormányzatát, egyik első teendője volt – minden további indoklás nélkül, az utvonalnak épitését nem csak nem gyámolitani, de sőt a Gyöngyös városnak e czélra kért közmunka ereje „felének” ezen utra való forditását is – kereken megtagadni, s ennek következése lett, hogy egy öl sem épült tovább…

Hogy miért? Isten tudja.

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. NOVEMBER 10.

Hírek

(Telefon) Városunk helyi telefonvezetékének oszlopait már felállitották a házak tetején, s tegnap megkezdték a sodronyok kifeszitését. A munkálatok oly gyorsan haladnak, hogy a legrövidebb idő alatt megnyilik a telefon.

(Nőrablás Egerben) A szabin nők elrablását juttatja eszünkbe az az eset, mely szerdáról csütörtökre virradóra éjjel történt. Kiss József fényképész nyitva feledte fénykép-kirakatát; s ezt valami éjjeli bogár ügyesen felhasználta, amennyiben betörvén az üveget, a női fényképeket mind egy szálig elrabolta; a férfi fényképeket ellenben mind ott hagyta. Ezen műveletében még a villamos lámpa is segitségére volt, mert alig hisszük, hogy a régi világitás mellett meg tudta volna különböztetni a női arczképeket a férfiakétól.