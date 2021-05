A Kiskörei Vízlépcső is halad a korral, újabb állomáshoz érkezett átfogó rekonstrukciója

Újabb állomásához érkezik a Kiskörei Vízlépcső immár három éve tartó, átfogó rekonstrukciója. A korszerűsítéssel a vízgazdálkodási létesítménynek – mely közel ötven éve látja el feladatát –, újabb évtizedekre biztosítani tudják megfelelő műszaki állapotát.

A vízlépcső létrehozása óta eltelt időben számos dolog megváltozott, s lett modernebb. Így az üzemeltetésében ez idő alatt bekövetkezett műszaki-technikai korszakváltáshoz is óhatatlanul fel kellett zárkózni. A közel négy és fél milliárd forintos beruházás 2018 áprilisában kezdődött el. Elsőként a hatalmas, mozgó bakdarukat korszerűsítették, mert a további munkafolyamatokhoz szükség volt azokra. – Maga a vasbeton műtárgy természetesen nem ötven, hanem száz évre tervezték, de itt is elvégzünk korróziójavítási munkákat – mondta el Fejes Lőrinc.

A Kötivizig kiskörei szakaszmérnöke arról szólt, a gépészeti, villamossági, irányítástechnikai berendezések korszerűsítése nagyon fontossá vált. Az automatizálási, távműködtetési villamosrendszereknél az évek alatt olyan fejlődési ugrás következett be, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

– A hetvenes évek technikai színvonaláról a kilencvenes évek közepén egy kisebb felújítással már elmozdultunk, de azóta is eltelt huszonöt év, így a korszerűsítés elengedhetetlenné vált – ismertette. Mint mondta, folyamatban van a távműködtető, távirányító rendszer modernizálása, s a gépészeti berendezések is megújulnak. – A duzzasztómű öt nyílásában lévő nagy elzáró szegmens táblák korrózióvédelmi felújításán jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Az ezeket a hatalmas monstrumokat mozgató elektro-olajhidraulikus rendszer, s a munkahengerek cseréje már megtörtént – fogalmazott.

A rekonstrukció fontos eleme a vízi közlekedés biztonságos, folyamatos üzemének lehetővé tétele a hajózsilip felújítása révén. A művelet hosszabb időt vesz igénybe, s mivel a hajózást a rekonstrukció alatt is biztosítani kell, nem tarthat túl hosszú ideig az emiatt indokolt korlátozás. Éppen ezért a hajózsilip zárlatát két ütemben valósítják meg. Az első már 2019-ben megtörtént, idén május 14-től pedig a második szakasz veszi kezdetét. Átmenő hajósforgalom szeptember közepéig nem lesz a Kiskörei Vízlépcsőnél.

Ezen időszak alatt a hajózsilipet víztelenítik, s egy teljesen száraz munkaterületet alakítanak ki, a bent lévő hordalékot a kivitelező eltávolítja. Ezt követően javítják a hajózsilip kamrájának felvízi és alvízi támkapuit, valamint az ezeket mozgató hidraulikus munkahengereket is. A töltő-ürítő csatornarendszer – amin keresztül a zsilip vízszintjét irányítják – szabályozó tábláit is megújítják: az acélszerkezeteken korrózióvédelmi munkákkal, tömítő gumielemek teljes cseréjével, illetve a mozgató berendezéseket is javítják. – A hajózsilipnek külön bakdaruja van, ennek felújítása már az első ütemben megtörtént – mondta el a szakaszmérnök.

Az üzemi híd dilatációinak cseréje már elkészült, utómunkálatok vannak még hátra. – A kerékpárosok nagy örömére a híd végétől a hallépcső irányába vezető, közel hatszáz méternyi út is aszfaltozva lesz majd, így megújul ez a régi, kopóbetontáblákból álló útszakasz is – ismertette a szakaszmérnök. Erre várhatóan még idén sor kerül. S ha minden a tervek szerint alakul, jövő ilyenkorra már egy sokkal modernebb szerkezet biztosíthatja a tiszai vízgazdálkodást.