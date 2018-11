A kobrarobot volt a hatvani pályaválasztási kiállítás sztárja

Pályaválasztási kiállítást rendeztek a hatvani 5. Számú Általános Iskolában. Az eseményen a térség középiskoláinak a tanulói, illetve számos munkáltató, nagyvállalat és civil szervezet képviselői is megjelentek.

Csaknem hatszáz általános iskolást várt a Heves Megyei Kormányhivatal a pályaválasztási kiállításra. A főként hetedikes és nyolcadik osztályos fiatalok tizenöt középiskola képzési kínálatát ismerhették meg, s a kiállítást látványos szakmabemutatók és kulturális programok színesítették.

Mindezek mellett a civil szervezetek a pályaválasztást segítő szolgáltatásokat mutattak be az érdeklődőknek – tájékoztatott Baloghné Kerek Ágota, a Hatvani Járási Hivatal osztályvezetője.

Az eseményen részt vett Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, aki úgy fogalmazott: a hasonló kiállítások nagymértékben segítik a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a továbbtanulást célzó döntésük meghozatalában. A honatya szerint ma már gyakrabban váltanak szakmát az emberek, így a fiataloknak nem kell megijedniük, ha most még nem tudnak dönteni; a lényeg, hogy olyan munkát válasszanak, amiben örömüket lelik.

A programon több egyesület, nagyvállalat és munkáltató szervezet is megjelent, hogy bemutassák a diákoknak az egyes szakmák részleteit. Az asztalosműhelyben ­például előre programozott gép vágta a kívánt formára a fát, míg máshol az újraélesztés technikáját mutatták be az érdeklődő tanulóknak. Nagyon népszerű volt a kobrarobot is, amit a diákok készítettek az Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában.

A rendezvényen megjelent Horváth Richárd, a házigazda település polgármestere is. Úgy vélekedett, a 14 éves diákok többnyire nehezen tudják még eldönteni, mihez kezdjenek az életükkel. A kiállítás arra is jó alkalom, hogy inspirációt szerezzenek maguknak. Kiemelte: Hatvan oktatási intézményeiben magas színvonalú tanítás zajlik, s a város biztos munkahelyeket kínáló, élhető otthont teremt a fiataloknak a későbbiekben is.

A jelen lévő szakemberek tapasztalatai szerint a tanulók igyekeztek minél több információt összegyűjteni ahhoz, hogy mi lenne számukra a legkedvezőbb döntés.

– Engem az angol nyelv érdekel a leginkább, így a gimnáziumokról érdeklődőm. A későbbiekben pedig az egyetem elvégzése a célom – mondta az egyik végzős diák. Társa viszont még nem döntött arról, hová adja be a jelentkezési lapját. – A történelem a kedvenc tantárgyam, szeretnék régész vagy történelemtanár lenni, ehhez keresem a lehetőségeket – közölte.

A helyi középiskolák képviselői örömüket fejezték ki annak kapcsán, hogy a városban lehetőség nyílik a bemutatkozásra. A rendezvényen a diákok pályaválasztási tanácsadáson is részt vehettek, valamint személyiségfejlesztő kérdőíveket tölthettek ki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS