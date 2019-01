A korabeli kérdések egy részét sokan már nem is értik

Huszonhat éve még egészen más problémák foglalkoztatták a lakosságot, mint napjainkban.

Ha az ember huzamosabb ideje figyelemmel kíséri egy település életét, számos érdekességgel találkozhat. Lőrinci várossá válásának évében, 1992-ben jelent meg a helyi újság első száma, amely azóta is megszakítás nélkül, havi rendszerességgel tájékoztatja a településen élőket lakóhelyük történéseiről. Ha felütjük a korabeli lapszámokat, tényekkel, tervekkel és vágyálmokkal is találkozhatunk. Alábbiakban kiemelünk néhány 26 évvel ezelőtti hírt, s az azokban foglaltakat összevetjük a jelennel.

Emlékpark lesz a temető helyén? – a kérdés akkoriban nagymértékben foglalkoztatta az embereket, s a válaszra csak néhány évet kellett várni. A városközpontban lévő temetkezési helyet felszámolták; a ligetben előbb egy fából készült hatalmas Madonna-szobrot állítottak fel, amit később vandálok felgyújtottak. Ma Trianon-emlékmű áll a helyén.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az önkormányzatnak akkoriban területi vitái voltak a rendszerváltás körüli időkben önállósult Petőfibányával. Az újonnan létrejött község lakosságarányos elosztást követelt. Lőrinciben népszavazást tartottak az ügyben, s a voksolók csaknem száz százaléka azt mondta, nem mondanak le egy négyzetméterről sem. A bíróság viszont szinte minden kérdésben a petőfibányaiaknak adott igazat.

Az ország legnagyobb pénzintézete 1992-ben jelezte, hogy Petőfibányáról Lőrincibe „költözik”, mégpedig új létesítménybe. Előbbi nyomban meg is valósult, ám az új „létesítményre” csaknem két évtizedet kellett várni, addig konténerházban fogadták az ügyfeleket.

A városavatás alkalmából képviselő-testületi döntés született arról, hogy az első öt újszülöttet 20–20 ezer forinttal ajándékozzák meg, amit az érintettek nagykorúvá válásukkor, azaz 2010-ben vehetnek kézhez. Hogy ez megtörtént-e, és hogy az összeg kamatai mennyit fialtak, arról nincs hírünk, arról viszont igen – és erről lapunk be is számolt –, hogy a városavatás 25. évfordulója alkalmából megtartott ünnepségre meghívták az érintetteket is.

A tradicionális üzemek megszűnését nehezen heverte ki a környék, pedig a cukorgyár akkoriban még működött. A környéken 961 kenyérkereseti lehetőségre várót tartottak nyilván, ami több mint 30 százalékos munkanélküliséget jelent. Ma ez a szám nem éri el a négy százalékot.

A cukorgyári sportegyesületnél – amely a szocializmusban jelentős kiváltságokat élvezett – attól tartottak, hogy gazdaságilag ellehetetlenülnek. Ennek ellenére néhány év múltán magasabb osztályba jutottak. Az egyesület elnevezéséről csak a gyárbezárást követően döntöttek: elvetették a bejáratott Selypi Kinizsi elnevezést, s Lőrinci VSC-re váltottak. Húsz év elteltével, nemrég azonban a közeli Marx utca elnevezését Kinizsi utcára változtatta az önkormányzat vezetése.

Az egyik közmeghallgatáson felvetődött, hogy miért csak a selypi vasútállomáson áll meg a gyorsvonat, Lőrinciben miért nem? Erre az idő markáns választ adott: napjainkban már gyorsvonat sem jár a vonalon.

HIRDETÉS HIRDETÉS