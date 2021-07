A kormányhivatal vizsgálja az egri polgármester döntéseit

Arról döntött szerdán az egri közgyűlés, hogy a Heves Megyei Kormányhivatalhoz fordulnak a dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) által benyújtott harmadik napirendi ponttal, pontosabban az indítványban lévő polgármesteri döntésekkel kapcsolatban. A törvényes felügyeletet gyakorló szervnél arról érdeklődtünk, hogy mi egy ilyen eljárás pontos menete.

– A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti hatáskörébe tartozó önkormányzati vagy polgármesteri döntéseket a jegyző által megküldött dokumentumok, rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek alapján vizsgálja. Törvényességi felügyeleti vizsgálat keretében a Törvényességi Felügyeleti Osztály jogászai tekintik át a döntéseket. Ilyen eljárás indulhat hivatalból vagy kérelemre. Kezdeményező beadvány esetén a kormányhivatal a benyújtástól számított harminc napon belül választ ad a megkeresésre – tájékoztatta lapunkat a hivatal. – Törvénytelenség megállapítása esetén a kormányhivatal írásban jelzi azt az érintettnek – azaz a képviselő-testületnek vagy a polgármesternek –, aki köteles választ adni arra, hogy elfogadja-e, eleget tesz-e a hivatal jelzésének, vagy sem. Utóbbi esetben a kormányhivatal bírósághoz fordulhat az általa kifogásolt döntés bírósági felülvizsgálata iránt – részletezték. Várhatóan tehát csak a kérelem beérkezésekor, az abban foglaltak megismerése után tudnak konkrét tájékoztatást nyújtani.

Oroján Sándor, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője elmondta, erős a gyanú, hogy a nyolc esetben törvénytelenséget követett el a polgár­mester.

– Beszédes, hogy Berecz Mátyás (DK), aki korábban azt mondta, támogatja az indítványt, nem jött el a közgyűlésre. Úgy tűnik, a DK soraiban nem adták meg az engedélyt a polgármester bíróság elé állításához, vagyis Gyurcsány Ferenc megvédte Mirkóczki Ádámot. Az eredeti indítvány elfogadásához így nem volt többség, ezért egy puhább javaslatot szavazott meg a közgyűlés. A napnál világosabb, hogy a törvénytelenségek megállják a helyüket, és az sem baj, hogy nem a végén kezdtük a folyamatot, hanem az elején, így nem a bíróságon, hanem első körben a kormányhivatalon van a sor, hogy állást foglaljon – fogalmazott Oroján Sándor.

Földvári Győző, az Egységben a Városért Egyesület frakcióvezetője a szerdai döntés utóéletéhez csupán annyit fűzött hozzá: várják a kormányhivatal állásfoglalását a témában. – A szavazás egyértelmű volt – válaszolta szűksza­vúan.

A beadvány benyújtója, dr. Pápai Ákos nem támogatta a módosító javaslatot, egyből jogi útra terelte volna a polgármester ügyét, mégsem vélekedik negatívan.

– Látom a közgyűlés pozitívumait. Sok téma, félreértés került szóba, nézőpontok ütköztek. Sok olyan információ jutott el az egri választópolgárokhoz a médián keresztül, amelyeknek egyébként közérdekű és nyilvános információnak kellene lenniük, de eddig még a képviselők előtt is takargatva volt – fogalmazott dr. Pápai Ákos.

Mit is jelent ez? Miért módosítottak?

Mirkóczki Zita tanácsnok volt az, aki a módosító indítványt beadta az előterjesztéshez, melynek köszönhetően nem a közigazgatási bíróság, hanem a kormányhivatal foglalkozik majd a beadvánnyal. Nála – a kormányhivatal válaszának fényében – arról érdeklődtünk volna, mi alapján nyújtotta be a módosítást és mit szeretett volna elérni vele. Továbbá arról is, hogy tulajdonképpen mi is szerepel majd a kormányhivatalhoz érkező kérelemben, illetve hogy pontosan mit várnak a hivatal munkatársaitól. Emellett azt is megkérdeztük volna, hogy ha csupán egy állásfoglalást akarnak a sorozatos törvénysértések tényéről saját ítéletüket megerősítendő – hiszen többen is hiányos jogi ismereteikkel érveltek –, akkor azzal várhatóan mihez kezd majd ő és a képviselők. A képviselő asszonyt többször is hívtuk telefonon, de egyelőre nem reagált megkeresésünkre.