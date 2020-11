A koronavírus a Heves megyei albérletárakra is hatással van

A hétfőn bejelentett, koronavírus-járvány terjedését gátló intézkedések átrajzolhatják az albérletárakat az év hátralévő részében.

Felemás eredményekkel zárta a szeptembert a magyarországi albérletpiac – áll az Ingatlan.com legfrissebb elemzésében. A KSH-ingatlan.com lakbérindexből kiderül: idén szeptemberben öt százalékkal voltak alacsonyabbak az albérletárak az egy évvel korábbinál.

– A fővárosban stabilizálódni látszik a tíz-, de akár tizenöt százalékos éves árcsökkenés, míg az ország többi részében inkább stagnálnak a bérleti díjak éves összevetésben – értékelte a legújabb eredményeket Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A frissen bejelentett, koronavírus-járvány terjedését gátló intézkedések azonban átrajzolhatják az albérletárakat az év hátralévő részében.

– A szeptember minden évben egy új időszakot hoz az albérletpiacon. A hónap kezdetén a tanév indulása miatt véget ér a nyári albérletszezon, amely a korábbi években emelkedést hozott a bérleti díjakban. Az idei viszont teljesen rendhagyó év a koronavírus-járvány miatt, amely bizonytalanná, változékonnyá tette a piacot – fogalmazott Balogh László. Kitért arra is, hogy több egyetemvárosra az árak stagnálása volt jellemző, így Debrecenben most havonta átlagosan 110 ezer, Győrben 100 ezer, Pécsett pedig kilencvenezer forintért lehet kibérelni egy lakást. Az olcsóbb egyetemvárosok közé tartozik megyeszékhelyünk is: a felsoroltak között a kilencedik helyet foglalja el Eger, ahol 90 ezer forint a havi átlagos bérleti díj az Ingatlan.com kínálatában. Heves megyében a legnagyobb albérletkínálattal Eger rendelkezik: az Ingatlan.com oldalán több mint 124 kiadó lakás és ház hirdetése található. Az átlagos bérleti díj tíz százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, tavaly novemberben ugyanis ez 100 ezer forint volt.

– Gyöngyös szintén élénk bérleti piaccal rendelkezik 37 kiadó lakással és házzal a kínálatban. Az átlagos havi bérleti díj jelenleg száztízezer forint. A bérleti díjak csökkenő tendenciát mutatnak, mivel az átlag egy évvel ezelőtt 125 ezer forint volt havonta. Hatvanban több mint húsz ingatlanhirdetés található a kínálatunkban, az átlagos havi bérleti díj pedig itt a legmagasabb a megyében: a százhúszezer forint. Ez annak is köszönhető, hogy a kínálat jóval szűkebb, mint Egerben vagy mint Gyöngyösön.