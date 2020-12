A koronavírus dacára is jól teljesítettek a dél-hevesi települések

A járványhelyzet nem könnyítette meg idén a dél-hevesi önkormányzatok munkáját sem, de igyekeztek minden kitűzött célt teljesíteni. A nehézségek ellenére eredményes évet tudhatnak maguk mögött.

– A vírushelyzet jelentős többletmunkát adott számunkra, de igyekeztünk mindenkinek segíteni, akinek szüksége volt rá, sikerült megóvni a falu lakóinak többségét is – fogalmazott Tarnaszentmiklós polgármestere.

Oláh Tamás arról szólt, hogy több munkatársuknak is ez a feladat kötötte le az ideje nagy részét. Ennek ellenére kilenc sikeres pályázatot tudhatnak magukénak. Megvalósíthatták a civil házuk energetikai korszerűsítését, az óvoda külső-belső felújítását is, emellett új játszóteret is kialakítottak itt a kicsiknek. A parókia teljeskörűen megújulhatott, a művelődési házukon lecserélhették a tetőt, ennek a vizesblokkján még dolgoznak, de hamarosan ez is elkészül. Utak és járdák építésére is jutott az elnyert pályázatok segítségével. Mint mondta, ez az év igen nehéznek bizonyult, s az első ciklusát nem könnyítették meg a világjárvány okozta változások. Mégis örül annak, hogy fejlődhetett a helység. A faluvezető nem gondolta, hogy ilyen eredményes évet zárhatnak.

Hevesen is átírta a forgatókönyvet néhány ponton a koronavírus. Ahogyan arról a város polgármestere beszámolt, idén el kellett halasztani több programjukat is, amelyek nemcsak városi, de körzeti szinten is jelentős érdeklődésre tartottak számot korábban. Ebben az évben először létesülhetett a településen jégpálya, amit nagyon vártak már a helyiek, ám a biztonsági intézkedések nem tették lehetővé annak használatbavételét. Sveiczer Sándor ugyanakkor eredményesnek tartja az évet, hiszen számos beruházásuk megvalósult vagy elindulhatott. Megújult a sportcsarnok, korszerűbb körülmények várják a piactérre látogatókat. Folyamatosak voltak a járda- és útfelújítások is, ami komfortosabbá teszi a közlekedést a helyieknek.

– A Sakkmúzeum megújítása is elkezdődhetett. Az új hely kialakítása elkészült, már csak a berendezés és a költözés van hátra – ismertette.

A Halász Kúria rekonstrukciója is a végéhez közeledik. Kiemelte, hogy átadhatták a korszerű szennyvíztisztító telepet, ami jelentős előrelépés a városnak, s energetikailag is jóval hatékonyabb lett a létesítmény. Hozzáfűzte, tavasszal a régi strand helyén is elkezdődhetett a várt fejlesztés, s már épül a tanuszoda.

– Folyamatosan olyan jellegű új fejlesztésekben gondolkodunk, ami előreviszi városunkat, s a lakosság javát szolgálja. Ebben az esztendőben ismét erősítettük településünk járásközponti szerepét – vélekedett Sveiczer Sándor.

– Megkezdett fejlesztések, elnyert pályázatok és jövőbeli tervek sora foglalkoztatta idén az önkormányzatunkat – fogalmazott Tenk polgármestere. Szopkó Tamás örömét fejezte ki, hogy befejezhették az óvoda bővítését, s a szep­temberben kezdődött nevelési év immár három csoportszobával, egy tornaszobával, új irodával, vizesblokkal indulhatott el. Izgalmas játszóteret alakítottak ki a kicsiknek az udvaron. Emellett az óvoda mögötti tér játékokkal, padokkal, tucatnyi díszfával, hatszáz cserjével lett szebb.

A község útjainak, járdáinak felújítására is pályáztak. Az elnyert támogatások segítségével közel ezer négyzetméteres felületen kaphatott új burkolatot az út, kátyúztak is. A rosszabb minőségű járdák rekonstrukciója is elkezdődött.

– Elindulhat a közel négyszáz négyzetméteres bölcsőde építése is jövőre, ami újabb segítség az itt élő családoknak – ismertette. Úgy látta, a sikerek és eredmények ellenére sem mondható el, hogy minden jó lett volna 2020-ban. Tenken is voltak érintettek koronavírussal, de – mint fogalmazott – példaértékű volt a lakosság fegyelmezettsége, felelősségérzete.