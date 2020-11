A koronavírus Heves megyében is próbára tette a helyhatóságokat

Nehéz évet tudhatnak maguk mögött az önkormányzatok, a járvány rányomta a bélyegét gazdálkodásra. Az év folyamatos újratervezés jegyében telt.

Idén sok mindent terveztek az önkormányzatok, ám számos elképzelésüket felülírta a valóság. A pandémia mindenki életét átrajzolta. A megyénkben működő önkormányzatok is hiába készítették el az idei költségvetést, már márciusban tudták, hogy ez az év nem a szárnyalásról, hanem az alkalmazkodásról szól. Kérdés, hogy a járvány ellenére ki, miként tudott megkapaszkodni.

– Sirokban jól indult a 2020-as év – összegzett portálunk érdeklődésére Tuza Gábor polgármester. Az előző évi pénzmaradvány, illetve a korábbi tapasztalatok alapján a remélt bevételek bizakodásra adtak okot. A legfontosabbnak tekintették a stabil, folyamatos és biztonságos működését, a megnyert pályázatok befejezését, az újakon való részvételt. – A költségvetést is így terveztük, s számítottunk a bevételekre – fogalmazott a község vezetője.

– A márciusi bejelentések, amelyek a helyi önkormányzatok védekezésben való részvételéről s az ehhez szükséges anyagi hozzájárulásokról szóltak, áttervezésre ösztönöztek minket. Át kellett gondolnunk a beruházásainkat, a rendezvényeinket, a reprezentációs költségeinket. Visszafogtunk minden olyan beszerzést, ami most nem volt szükséges. Aztán nyár közepe táján úgy gondoltuk, hogy látjuk az alagút végét. Meglódult a hazai turizmus, lehetőségünk volt parkolási díjat szedni, jöttek a vendégek az önkormányzati tulajdonú motelbe, tehát kezdett helyreállni a rend. Beletörődtünk, hogy a gépjárműadó helyhatóságokat illető részéről le kellett mondanunk egész évre, sőt talán a jövő évre is, idegenforgalmi adót nem szedtek a szállásadók, a közösségi tereinket sem tudtuk bérbe adni a tiltás miatt. Erre a járvány miatt nem is volt igény a későbbiekben.

A községvezető szerint a vállalkozások azért működtek, működnek. Ha nem is tapsolva, de a többségük becsületesen fizeti az iparűzési adót. A megkezdett pályázataikat folytatták, sőt nyertek is ezekhez plusztámogatást. Szerencsére ezek mind száz százalékos támogatottságot élveznek.

Komoly kiadásokat jelentett a járvánnyal kapcsolatos védekezés is. Szájmaszkok készítése, települési fertőtlenítés, szociális támogatások, később fertőtlenítőszerek, kesztyűk, arcvédők, digitális hőmérők beszerzése. Mindez mára meghaladta a másfél millió forintot.

– És még nincs vége – folytatta a sort Tuza Gábor. – Mármint a védekezési költségeknek, mert itt a második hullám. Mindennek ellenére a pénzügyeseinkkel, intézményvezetőinkkel történt minapi egyeztetés alapján úgy gondolom, hogy a stabilitás és a megnyugtató folyamatos működés továbbra is biztosított. Pályázataink, ha lassan is, de alakulnak, nem a pénz, inkább a szakemberhiány hátráltatja a gyorsabb megvalósulást. Ennek ellenére, elismervén az intézmények, a hivatal, az önkormányzat dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, egyszeri, háromheti jutalommal próbáljuk segíteni a dolgozóinkat ebben a rendkívüli helyzetben. Továbbra is szándékunkban áll a 70 év fölötti lakosok karácsonyi anyagi támogatása, de minden egyéb ajándékozás, rendezvény, évzáró vacsora elmarad.

A helyi adók csökkenése ugyancsak komoly érvágás

Bükkszéken az önkormányzati tulajdonban lévő termálfürdő üzemeltetéséből származna a legnagyobb bevétele a településnek. Az idén azonban a létesítmény a koronavírus-járvány miatt csak részlegesen működhetett, jelenleg is zárva tart, ennek következtében súlyos hitelekhez kellett folyamodniuk. A helyi adókra sem számíthattak – közölte Sági Ferenc polgármester.

Pétervásárán is komoly kihívásokkal szembesültek. A városban a gépjárműadó ötven százalékát be kellett szolgáltatniuk a központi költségvetésbe. A helyi iparűzési adó közel 15 százalékkal maradt el az év elején tervezettől. Az egyéb bevételeik is – helypénz a piacon, bérleti díjak – csökkentek. A járvány elleni védekezés jelentős pluszkiadással járt az intézményekbe fertőtlenítőszerek biztosítása, az ott dolgozók számára a védőfelszerelés beszerzése miatt. Ez a költségvetés tervezésekor még fel sem merült, de saját erőből kellett finanszírozni azokat. Eged István polgármester azt mondta, az állami finanszírozás az önkormányzatok számára időben érkezik, ám a helyi adóbevételek csökkenése és elmaradása nehéz helyzetbe hozza a helyhatóságokat.