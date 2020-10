A koronavírus mellé jön az influenza is, de számos lehetőség van a felkészülése

Közeledik a hagyományos járványidőszak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hat-nyolc hétig tartó influenzajárványok általában októbertől áprilisig tartanak. Idén fel kell készülnünk, hogy egy időben lesz jelen a koronavírussal. Egyszerű, de hatásos lehetőségek vannak a felkészülésre ellenük.

Ahogy romlik az idő, munkahelyen, tömegközlekedésben, szórakozás során is egyre zártabb terekbe kényszerülünk be. Ez kockázattal jár, mert ott hatékonyabban terjed a vírus. A távolságtartás, a maszkhasználat, a higiéniai előírások betartása mellett sokat tehetünk szervezetünk ellenálló képességének fokozásáért. Az immunrendszer erősítése egyszerűen megoldható.

– Az immunrendszer megerősítésére sok friss zöldséget, gyümölcsöt együnk – hangsúlyozza dr. Saáry Kornélia budapesti orvos. – C-vitaminból 3000 milligramm, szelénből 100 mikrogramm, D3 vitaminból 3000 egység naponta. Legalább napi háromszor egy kilométert sétáljunk a szabad levegőn, napozzunk, kertészkedjünk. Egészségtelen egész nap zárt helyiségben ülni. Tanuljunk légzőgyakorlatokat. Lélegezzünk be illóolajokat, jó erre a kakukkfű, a zsálya, a borsmenta, a fokhagyma. Fogyasszunk gyömbér-, kakukkfű-, fahéj-, édesgyökérteát. Ne menjünk be maszk nélkül zárt helyre.

Dr. Peterdi Béláné nyugalmazott egri gyógyszerész szerint nagyon fontos az egészséges táplálkozás. Sok növényi eredetű ételt együnk, kevesebb húst, mint máskor. C- és D-vitamin szedése alapvetően fontos, ahogy a kamilla-, körömvirág-, kakukkfű- és hársfatea fogyasztása is. Amikor tehetjük, levegőzzünk, főleg, ha a nap is süt. Kiváló immunerősítő a Béres Csepp, és ne feledjük, az influenza ellen van védőoltás.

– Az immunrendszer erősítésének négy alapvető eleme van. Az első a mozgás fontossága. A test alapja a mozgás évezredek óta, a mozgáshiány, ami az életmódunk következménye lett, könnyen legyengíti – magyarázza dr. Kusper Zsuzsa egri orvos. – A második elem a friss levegő. Egyrészt a mozgáshiány, másrészt most a maszk miatt sem kap a szervezetünk elegendő oxigént. Az oxigénhiány az ellenálló képességünk csökkenéséhez vezet, amit, és ez a harmadik elem, minőségi friss gyümölcsök, zöldségek, vitaminok fogyasztásával támogathatunk. Napi 3000-5000 milligramm C-vitamint, 2000 NE D-vitamint javasolt fogyasztani.

A gyógyteák is kiváló immunerősítők, főleg a kakukkfűből főzött, amely a tüdőt erősíti. Kisgyermekeknél, hatéves kor alatt, fürdővízben is használhatjuk immunerősítésre. A keverési arány két evőkanál tea két liter vízzel leforrázva, tíz percig fedő alatt álljon, majd ezt öntjük a fürdővízhez. Fürdetéskor a bőrön át felszívódik és orron át belélegezzük. A negyedik elem, a legfontosabb a megerősítésünkre, a szeretet. Az emberi szeretetkapcsolatainkat működtetni kell, különben annak hiánya okoz betegségeket. Találkozni kell a szeretteinkkel, a higiénia és józan paraszti ész szabályait betartva.

Aradi Mária gyöngyösi közösségi civil szervező aláhúzza, hogy hajlamosak vagyunk életünk lelki tényezőiről megfeledkezni. A beteg lélek megbetegíti a testet. Lépjünk túl a félelmeinken, őrizzük meg a belső derűnket, egyensúlyunkat. A szeretet mindenre válasz.