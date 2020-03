A koronavírus miatt a füzesabonyi térségben is óvintézkedéseket tettek

Egyre-másra hozzák meg a települések vezetői a szigorú korlátozó intézkedéseket a koronavírus okozta vészhelyzet miatt. Füzesabonyban, mint más városokban és falvakban is gyakorlatilag minimalizálták a csoportos érintkezések kockázatát. A megkérdezett polgármesterek kivétel nélkül úgy látják, hogy a lakosság fegyelmezetten fogadta a rendelkezéseket.

Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere a Heolt arról tájékoztatta, hogy a hét első napján rendkívüli ülésre hívta az intézményeik vezetőit. Velük a megelőzés legfontosabb intézkedéseit beszélték meg. A járvány megelőzése érdekében ezeket haladéktalanul bevezették. Egyebek között keddtől a szociális és egészségügyi intézményeik (az Egészségügyi Központ, a Szociális Központ és az idős gondozás), a polgármesteri hivatal részlegesen működik.

– Ugyancsak március 17-től meghatározatlan ideig bezártuk az óvodáinkat és bölcsődéinket, a Városi Könyvtárat és Közösségi Házat. Sem előadások, sem tanfolyamok, illetve rendezvények nem lesznek. A Városi Sportcsarnokban nem csak a sportrendezvényeket, az edzéseket is felfüggesztettük. Hasonlóan a Média Kft. rendezvényeihez – mondta a városvezető.

Nagy Csaba jelezte azt is, hogy az emberek tájékoztatása ebben a helyzetben kiemelten fontos. A részletes szabályokat több honlapon is közzéteszik, illetve nyomtatott formában hírlevelet juttatnak el a lakossághoz.

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere lapunknak elmondta: helyi operatív bizottságot állítottak fel, amely kedden ült össze először. Ő maga még szombaton elrendelte az óvoda március 16-ától történő bezárását. Megszervezték ugyanakkor, hogy aki nem tud gondoskodni az elhelyezésről, ügyeletbe beviheti gyermekét. Az első napon öten éltek ezzel a lehetőséggel, viszont szerdán már senki nem igényelte ezt.

– Bezártuk a nullától három éves korúak foglalkoztatóját, a Biztos Kezdet Gyermekházat. Az összes olyan projektünket, képzéseket felfüggesztettük, amelyben személyes találkozókra kerülhetne sor. Minden civil szervezetünk szünetelteti tevékenységét. A hivatal előzetes regisztrációt követően és csak rendkívül sürgős esetekben fogad ügyfeleket – sorolta a faluvezető.

Tájékoztatása szerint a közétkeztetést természetesen továbbra is biztosítják. Ez elvitelre, egyszer használatos, eldobható edényekben történik. Elmondta azt is, hogy a lakosság megértéssel és fegyelmezetten fogadta ezeket az intézkedéseket. Az idősebbek például tényleg az otthonukban is maradnak.

Bornemisza János, Poroszló polgármestere is arról beszélt, hogy a hivatal csak korlátozottan fogad ügyfeleket. Egy-két embert engednek be egyszerre az épületbe. A piaci tevékenységet betiltották. Bezárták az Ökocentrumot – ezt korábban a Heol már megírta – és az óvodát.

– Az ingyenes étkezést biztosítjuk, az idősebbekre pedig fokozott figyelmet fordítunk. Felhívólevelet fogalmaztunk a hazatérő kamionosoknak, hogy vállaljanak önkéntes karantént – mondta a település első embere.

Kápolnán az óvoda működik továbbra is – tudtuk meg dr. Berecz Kálmán polgármestertől. Az orvosi rendelőben külön bejáratot és várót biztosítanak a fertőző betegeknek, így ellátásuk megoldott. Az étkeztetés igény alapján, ételhordós elvitellel megoldott. Szerdán létrejött az operatív törzs, amelyben a polgármester és alpolgármester mellett a háziorvos, a védőnő, a jegyző, az iskolaigazgató és az óvodavezető kapott helyet.