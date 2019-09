A közösséget is ápolják a füzesabonyi kertbarátok

A Füzesabonyi Kertbarátkör jövőre ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. A városi közterületek megszépítéséért végzett önkéntes munkájukért államalapításunk ünnepe alkalmából díjat kaptak az önkormányzattól. Munkájukról az elnöküket és néhány egyesületi tagot kérdeztünk.

– Tevékenységünk sokrétű, megtalálhatók közte szakmai előadások, tanulmányi kirándulások, egészségügyi és kulturális, valamint gasztronómiai programok, továbbá nagyon sok önkéntes munka. Évente 35–40 alkalommal találkozunk, rengeteg élménydús programon vettünk és veszünk részt, sok-sok díjat szereztünk az évek során – mondta a Heol kérdésére Nagy ­László egyesületi elnök.

A szervezet népszerűségét kutatva megkérdeztük a kör néhány tagját is. Pásztor Péterné például azt mondta, hogy közösséget keresve az elsők között csatlakozott a kertbarátokhoz. A hasonló korú és érdeklődésű, értelmes emberek között jól érzi magát, sok közös élmény köti össze velük.

– Olyan helyeken jártunk, ahová egyedül biztos nem mentem volna el. Ilyen volt például Bükkszentkereszten Szabó Gyuri bácsi füves kertje. Sok érdekes előadást hallottam, amiből profitáltam, a hallottakat alkalmaztam én is a kiskertemben. Van, akinek a kertbarátkör kapaszkodó az élet nehéz perceiben, mert tudja, számíthat segítségre. Akad, akinek a közösségben kellemesen eltöltött időt jelenti, de mindenképpen nagyon jó, hogy van ilyen kör, és legyen még nagyon sokáig – mondta Pásztorné.

Tóth Benedek arra büszke, hogy az egyesület születésénél bábáskodhatott. Szerinte nagyon jó a társaság, a kert szeretete is összeköti őket. – A szakmai előadásokból sokat tanulunk, amit hasznosítunk is a saját portánkon. Önként vállalt feladatunk a parkgondozás, amit szívesen végzünk – mondta. Felesége, Erzsike azzal egészítette ki Benedek szavait, hogy ő például szívesen kapál akár a parkban vagy az óvodában, de a gasztronómiai rendezvényeken, falunapokon is készségesen közreműködik. A gyógy- és fűszernövényekből örömmel készíti és kínálja az ivóleveket, lekvárokat.

– A sok elfoglaltság feldobja nyugdíjas éveinket – mondta mosolyogva Tóth Benedekné. Mindketten ­felejthetetlen élményként említették a debreceni kirándulást, valamint a közösségfejlesztő tréninget. Soha nem vettek még részt tréningen, de rendkívül hasznosnak találták, mert jobban megismerték egymás pozitív oldalát. Örömmel vesznek részt lazább, szórakoztató programokon – fürdőzésen, farsangoláson, zenés összejöveteleken – is közösen. Jó lenne, ha a fiatalokat is rá tudnák venni a kertészkedésre, fűzték hozzá.

Az egyesület elnöke szerint sok program részesei voltak. Az év elején a városban ötödik alkalommal megrendezett disznótoron kezdtek, ahol nagy létszámmal vettek részt. A téli hónapokban több szakmai előadást is szerveztek, amelyekre kiváló szakembereket kértek fel. Tartott foglalkozást Nagy Szabolcs, a Heol kertészeti szaktanácsadója, Fajcsák János biogazdálkodó, illetve dr. Nagy Béla nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, aki feleségével, Katalin asszonnyal együtt szintén tagja az egyesületnek. Tavasztól egymást érték a programok a városban és a környező településeken.