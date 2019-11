A közút felkészült a téli időszakra

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának telephelyén már felsorakoztak és bevetésre készen állnak a vállalat járművei a téli időszakra.

A pénteki sajtótájékoztatón Szabó Zoltán, a vállalat Heves megyei igazgatóságának vezetője hangsúlyozta a téli védekezésben nem azonos szolgáltatási színvonalat tudnak, és kell biztosítaniuk a megye 1383 kilométeres útszakaszán. Ugyanis a jogszabálynak megfelelően több útfajta létezik. Az őrjáratos utak, -gyorsforgalmi-, fő-, és nagyforgalmú mellékutak- teljes hosszán köteles a közút sikosságmentesíteni, ezzel szemben az alsóbb rendű útszakaszokon csak a veszélyes helyeken kell ilyen feladatokat ellátniuk. Hozzátette, komoly különbség van a két védekezési színvonal között, ez részben pénzügyi, gép- és emberi kapacitás hiány miatt van.

November 10-től indul a téli szezon, erre felkészült az igazgatóság, átállították az eszközöket nyári üzemről téli üzemre. Harmincnyolc kombinált gép áll készen a munkára megyénkben. Ezeknek a járműveknek egyenként 30-40 kilométer hosszú útszakasz jut. A közút a hóeltakarítási munkához szükséges anyagokat is beszerezte, 8895 tonna útszórósó áll rendelkezésükre, mely csak -8 Celsius-fokig hatásos, azonban közel 93 ezer liter kalcium klorid oldattal is rendelkeznek, mely az útszóró sóval keverve hidegebb időben is bevethető. Az igazgató elmondta, ezeknek a beszerzése 200 millió forintba került. Az említett időpont után pedig, ügyeleti szolgálatot kell ellátniuk, további feladatuk a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és az útmenti növények gondozása is.

