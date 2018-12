A kulisszák mögött várták a donorokat

Adventi Véradást rendezett a Média Eger Nonprofit Kft. a TV Eger stúdiójában december 3-án.

Idén második alkalommal szervezett véradást a Média Eger Nonprofit Kft.: a hétfői eseményen 15 és 20 óra közt várták az önkénteseket, akik nemcsak betekintést nyerhettek a televíziózás kulisszái mögé, de az élő adás részesei lehettek, sőt, a szerencsésebbek ajándékcsomaggal is gazdagodtak az esemény során.

– Tavaly összesen 82 donor jelentkezett vért adni, ebből 71 bizonyult alkalmasnak – mondta el lapunknak Gay Krisztina, a Média Eger Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, hozzátéve: már kapunyitáskor nagy érdeklődés mutatkozott az akció iránt, reményeik szerint nap végére száznál több véradót jegyezhetnek.

Az egri televízió évente kétszer, az adventi alkalmakon túl nyáron is lehetőséget biztosít az önkénteseknek; a legutóbbi eseményen Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is részt vett, a mostani alkalom vendége Aleva Zsófia énekes volt. Az adventi véradás idén is a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat Egri Területi Vérellátója közreműködésével jött létre.

