A kulturális világörökségek közé kerülhet a lipicai ló

Nemzetközi jelölést nyújtott be a lipicai tenyésztési hagyományokról Szlovénia annak érdekében, hogy azokat vegyék fel az UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A pályázatot nyolc ország nevében küldték be, közölte a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma.

A tenyésztéssel kapcsolatos kulturális és társadalmi gyakorlatok, készségek, szóbeli hagyományok, ünnepségek és lovassportok széles skálája ösztönözte Ausztriát, Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot, Magyarországot, Olaszországot, Romániát, Szlovákiát, valamint Szlovéniát, hogy közösen jelöljék a lipicai tenyésztési hagyományokat az UNESCO említett jegyzékébe.

A lipicai tenyésztése, a lovas­kultúra és -sport az 1950-es évek elején eresztett gyökeret Szilvásváradon. A törzstenyészet fenntartása az ­itteni állami ménesgazdaság feladatkörébe tartozik. A ménes működése összeforrott a község életével, melynek idegenforgalmi fejlődéséhez jelentősen hozzájárult, írta a pályázat előkészítése idején Dallos Andor, a ménesgazdaság egykori igazgatója.

A lipicai lovak évszázadok óta szimbolikus szerepet játszottak mind a nyolc ország történetében, és ma még sok közösségben jelen vannak. A helyi fesztiválok és rendezvények fontos részét képezik, például esküvők, karneválok, őszi felvonulások, folklór rendezvények, bemutatók szereplői, de a kora őszi alpesi legelőkön is lovagolnak velük, máskor áldásban is részesülnek. Ábrázolják őket különféle tárgyakon, érméken, bankjegyeken, címereken, címkéken, postai bélyegeken. Feltűnnek mondákban és népdalokban, az ember és a ló szoros érzelmi kapcsolatáról tanúskodnak. Fontos szerepet játszanak a szélesebb közösség életében is, mint például a lovas terápiában, a sportban, illetve a bécsi Spanyol Lovasiskola klasszikus lovasiskola alapelvei által inspirált előadásokon. Az, hogy a lipicai tenyésztése fölkerül-e a reprezentációs listára, jövő év decemberében dőlhet el.

Bocsi Csaba, a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesületének ügyvezető elnöke lapunknak elmondta, a pályázatot többéves előkészítő munka után nyújtották be közösen az országok. Jó esély van rá, hogy a lipicai lovak tenyésztése és a bennük megtestesülő kultúra nemzetközi szinten is elismerést arat, és felkerül az UNESCO-nál a szellemi kulturális örökség igencsak reprezentatív listájára. Ez pedig nagy elismerés lesz a 440 éves, zárt törzskönyvű lófajtának, és segíteni fogja fenntartását. Erős marketingértéket jelentene a fajta számára a versenyeredményeken túl is.

– A vállalásaink közé tartozik többek között, hogy lehetőségünk lesz megjelenni a szentendrei skanzen pünkösdi rendezvényein is, fogattal és lóval is, hiszen a lipicai több feladatra alkalmas, nyereg alatt és fogatban is használható. A tenyésztésben ugyanazt a színvonalat fenn fogjuk tartani, mint eddig, sőt próbálunk javítani rajta. Kötelességünk őseink 440 éves hagyományát továbbvinni és fejleszteni, megmutatni, hogy az állomány képes megújulni és a modern kor kihívásainak megfelelni – hangsúlyozta Bocsi Csaba.

Mint mondta, az egyesületnek már közel 380 tagja van, Magyarországon pedig több mint ezer lipicai kancát tartanak törzskönyvben. A lovassportban elért eredmények jelentős része kapcsolódik a fajtához, különösen a fogatsportban. A világ- és Európa-bajnokságokon elért magyar aranyérmek többsége lipicai lovakhoz, főként magyarországi tenyésztésűekhez kötődik. A világban egyébként valamivel több mint négyezer lipicai kancát tart nyilván a nemzetközi szövetség, a magyar állomány tehát igen jelentős részt képvisel ebből. Ez nemcsak az egykori monarchia országaiban elterjedt fajta, de például az Amerikai Egyesült Államokban négyszáz kancát törzskönyveztek, s van egyesület Dél-Afrikában is.