A kutyákat is megviseli a hideg: ezt tegye, ha meg akarja óvni kedvencét!

Mi az a kennelköhögés? Miért fontos a hőszigetelt ól, valamint rendszeres ivóvízcsere? A helyes téli ebtartásról kérdezte a Heol Társy Diánát, az Egri Menhely vezetőjét.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Nagy Ildikó egy kilencéves bichon havanese kutyus gazdája. Mogyi kis testű állat, benti kedvenc, és szobatiszta.

– Még a téli időszak előtt igyekszünk lerendezni a kutyus kozmetikázását, hogy a fagyban már ne legyen teljesen rövid az állat szőre. Naponta cseréljük az ivóvizét, enni pedig napi kétszer kap. Vitaminhoz jutalomfalatokon keresztül jut, szerencsére még sohasem volt beteg. Amikor nagy testű, kennelben élő kutyáink voltak, akkor minimum napi kétszer cseréltük a vizüket, mert befagyott és mindig volt előttük száraz táp. Napi egy alkalommal pedig meleg ételt ettek. Ők hőszigetelt házban laktak, amelyet meleg, vastag pléddel béleltünk ki – mondta Ildikó.

Ha lánc, akkor legyen inkább vastag

Társy Diána, az Egri Menhely vezetője a Heol kérdésére kijelentette, nagy probléma, hogy sokan még mindig láncon tartják a kutyákat, a téli időszakban is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A rövid láncon tartott ebeknek kevesebbet tudnak mozogni, és ebből adódóan télen még inkább fáznak. Történtek, és meg mindig történnek olyan sajnálatos esetek, amikor ennek következtében el is pusztulnak a négylábúak – fogalmazott Diána.

Kiemelte, azt javasolják, hogy aki csak láncon tudja tartani az állatát, az mindenképpen tartsa be a jogszabályban előírtakat. Fontos, hogy a lánc ne legyen hajszálvékony, hiszen azt az eb véletlenül feltekerheti, és megfojthatja magát vele. Ha már lánc, akkor az legyen vastagabb fajta.

Cseréljük gyakrabban a vizet!

– A folyadékcserét is nagyon szigorúan kellene venni a gazdiknak, hiszen ha a hőmérséklet nulla Celsius-fok alá csökken, akkor a víz pillanatok alatt befagy. Inkább próbáljanak meg nagyobb méretű itatótálakat adni a kutyusoknak, amiben később fagy be a víz.

Ezenkívül elengedhetetlen a plusztáplálás, mindamellett, hogy rendszeresen etetjük az állatot. Próbáljuk arra is rávenni a gazdákat, hogy válasszák ketté a napi egyszeri etetést, így nem egyszerre terhelik az állat gyomrát. Ezzel elkerülhetik a bél- és gyomorcsavarodást is a közepes és nagyobb testű négylábúaknál. Emellett a plusztáplálásba beletartozik az is, hogy kicsit zsírosabb ételeket adunk nekik, amiben plusz-kalóriatartalom van. Ez elengedhetetlen lenne, hiszen amikor fáznak, remegnek az állatok, könnyebben lesoványodhatnak – magyarázta az Egri Menhely vezetője.

Oltással védekezzünk a kutyainfluenza ellen

Diána hozzátette, kutyavitaminokat is érdemes adni kedvenceinknek, valamint kiváló immunerősítő szereket is lehet venni. Ismertette, a leggyakoribb kutyabetegség a kennelköhögés, az úgynevezett kutyainfluenza. Ez egy vírusos, bakteriális megbetegedés, fertőző, s egyre gyakoribb. Kiemelte, a menhelyen és a gyepmesteri telepen is kennelköhögés elleni oltást adatnak be az ebeknek.

– Ez a megbetegedés megelőzhető, ha még a nyálkás idő beköszönte előtt beadatják a vakcinát a kutyáknak. Ha már elkapta az állat, és nem kezeltetjük, akkor halálos kimenetelű is lehet – hangsúlyozta.

Az ebeken is elfér a „pulóver” A menhely vezetője elmondta, bár néhányan ódzkodnak attól, hogy öltöztessék az ebeket, a ruha hasznos, hiszen a kisebb testű kutyák közelebb vannak a talajhoz, ezért könnyebben éri őket a hideg. A hosszabb szőrű kedvenceknél is ajánlott, hiszen nekik a hasuk védtelen. A cipő is praktikus a kutyáknál, amikor sózzák az utat, a lábbelivel elkerülhető, hogy kicsípje a mancsukat a savas lé. Felhívta a figyelmet arra is, hogy elengedhetetlen a szigetelt kutyaház, a menhelyre is ilyeneket rendelnek. Emellett kapható olyan is, amelyiket fűtésszabályozóval látnak el. A négylábúak fürdetését nem javasolják a téli hónapokban, ha mégis e mellett dönt a gazda, akkor meg kell várni, amíg az állat aljszőrzete is teljesen megszárad, ez akár négy-hat óra is lehet.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS