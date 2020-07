A lakosság bevonásával teszik biztonságosabbá Petőfibányát

A hajdani bányásztelepülés vezetése a kisebb ötletek megvalósítását nem bízza sem a véletlenre. Eldöntötték például, hogy a helyi közlekedést a lakosság bevonásával teszik biztonságosabbá. Emellett a komolyabb feladatok elől sem hátrálnak meg.

A hagyományos településekkel összevetve fiatal, éppen csak alapításának hetvenedik évén túllépett, s mindössze harminc éve önálló hajdani bányászkolónia elmúlt ősszel megalakult új vezetése dinamikusan, a korábbiaktól eltérő stílusban látott munkának.

Tevékenységüket a kezdetektől nyitottság jellemzi: kapcsolatban állnak a lakossággal, számos formában szinte naponta kikérik az emberek véleményét – ez eddig talán még nem is lenne szokatlan –, majd gyorsan reagálnak a felvetésekre. Ezek közül a legtöbb esetben nem milliós fejlesztésekről van szó, „csak” kisebb-nagyobb finomításokról, amelyek azonban kényelmesebbé, otthonosabbá és biztonságosabbá teszik a lakosság életét. Érvényes ez a félig városias, félig kertvárosi hangulatú utcákból álló község életének szinte minden területére.

Példaértékű együttműködés

Juhász Péter polgármester és Szluka Norbert alpolgármester együttműködése kívülről nézve példásnak tűnik. A választások előtt ellenfelek voltak – mindketten indultak a településvezetői székért –, ezt követően azonban összehozta őket a közös érdek. S a jelek szerint – nyilvánvalóan a képviselő-testület támogatásával – olajozottan működnek a dolgok. Így történt ez akkor is, amikor az áprilisi gázrobbanás során áprilisban tragédia érte a közösséget, de például akkor is, amikor önerőt kell biztosítani egy-egy nagyívű pályázathoz.

Útfelújításra is jut és kondipark is lesz

Kezdjük a pályázati sikerekkel, amikből szépen részesültek az elmúlt időszakban. Juhász Péter tájékoztatása szerint a járvány időszaka alatt is folyamatosan kandidáltak, szinte minden területen, amire módjuk nyílt. Ennek eredményeként a gyermekorvosi rendelő fejlesztésére ötmillió forintot nyertek, s az összegből korszerűsítik a fűtést, valamint felújítják a létesítmény belső helyiségeit. Az önkormányzati járdaépítés anyagtámogatására 1,3 milliót kaptak, a munkadíjat önerőből finanszírozzák. A pénzből a lenti óvoda előtti járdát teszik rendbe. Tizenötmilliót nyertek továbbá a község tulajdonában lévő utak felújításra. Ez az Apci út felének a felújítására elegendő, de pályáznak a fennmaradó szakaszra is, s reményei szerint még az idén sikerrel járnak. A legfrissebb hír pedig: tegnapelőtt érkezett meg az értesítés, ami szerint kedvezően bírálták el a még 2016-ban elindított sportparkpályázatot. Ennek eredményeként az általános iskola és a játszótér közötti területen legalább 90 négyzetméteres, gumi talajburkolaton elhelyezett, nyolc eszközből álló kondiparkot telepítenek, amely alkalmas lesz fekvőtámaszozásra, hasizom-erősítésre, lépcsőzésre, függeszkedésre és számos más hasonló tevékenységre.

Magad, uram, ha szolgád nincs

Kedden felfestették az új gyalogátkelőt az Iskola utca torkolatánál, a Selypi út kereszteződésénél lévő önkormányzati tulajdonú részen. Juhász Péter polgármester érdeklődésünkre közölte: ez is része annak az intézkedéscsomagnak, amely a lakossági vélemények figyelembevételével a biztonságos közlekedést erősíti. A községvezető tájékoztatása szerint interaktív kapcsolatban állnak a helyiekkel, s a vélemények figyelembevételével elvégzik a szükséges intézkedéseket. Korábban – mint megírtuk – sebességmérőt és táblákat helyeztek ki, utcarészt egyirányúsítottak, s indokolt esetben, ha kellett, megváltoztatták a forgalmi rendet is. A mostani zebrafestést egy, a gyermekét naponta iskolába vivő édesanya javasolta, az önkormányzat vezetése pedig befogadta az indítványt. A feladatra 40 ezer forintért vásároltak festéket, amiből még marad is, s ezt a település más helyein szintén burkolati jelek felfestésére használják majd. A munkát is házon belül végezték el. Természetesen az említett eljárásra csak az önkormányzati kezelésű utak esetében nyílik lehetőség, mivel az állami útszakaszokra komoly engedélyeztetési eljárás vonatkozik, s összességében a megvalósítás nagyságrendekkel költségesebb, akár több millió forint is lehet.