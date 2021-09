A lakosság körében a zöldhulladék komposztálása lehetne a jó megoldás

Egy egri olvasónk jelezte, hogy az ősz közeledtével szerencsésnek tartaná, ha több zöld zsákot helyezhetnének ki a kerti hulladék elszállításakor. Megnéztük, hogy gondot okoz-e megyénkben a hulladékkezelés és mennyire népszerű az újrahasznosítás.

Ezt ne hagyja ki! Vizsgálat Karácsony miatt: súlyos jogszabálysértések történtek

A megye jó részének közszolgáltatója, az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. három zsákban és fél köbméter kötegelt mennyiségben határozta meg a zöldhulladék elszállítható mennyiségét – számoltunk be róla korábban. Ezt kifogásolja egy olvasónk az őszi lombhullásra hivatkozva. Pluszzsák ugyan igényelhető felárért az ügyfélszolgálatokon, de Hegedűs-Csatai Andor Tamás ügyvezető későbbre ígért felvilágosítást arról, hogyan kezelik ezt a csúcsidőszakot. Ő egyébként már korábbi cikkünkben is a hulladéktípus helyi újrahasznosításának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ennek lehetőségeiről Egerben a városvezetésnél és az önkormányzati cégnél érdeklődtünk. Kérdéseinkre az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. válaszolt.

– Az előírás áprilistól-novemberig legalább havi egy szállítás. Ezzel szemben – a közszolgáltató alvállalkozójaként – havonta kétszer is szállítunk a háztartásoktól. Egész évben rendelkezésre áll a lakossági hulladékgyűjtő udvar is, ahol negyedévente 250 kilogramm adható át – hívták fel a figyelmet. Megtudtuk, négy éve még 714 tonna zöldhulladékot szállítottak el, tavaly már 2660 tonnát és az idén is hasonló mennyiségre számítanak.

– Ez már egy előrelépés, de a hulladékképződés megelőzése a cél. Ez úgy valósulhatna meg, ha a lakosság egyre nagyobb számban végezne komposztálást, illetve azt fel is használná. A népszerűsítésének egyik legjobb módja környezetvédelmi ismeretterjesztés az oktatási intézményeinkben – húzták alá. A társaság arról tájékoztatott, hogy nem tudnak helyi kezdeményezésről. Komlósi Csaba független egri önkormányzati képviselő viszont arról, hogy civil szervezetek indítványozására tavaly elindult egy program, ami csoportos és családi méretekben célozza az újrahasznosítást.

– A résztvevő házak komposztládát vagy keretet kapnak, a sűrűbben lakott részeken közösségek indítását tervezik. Erről bővebb információ a komposzt-eger.hu/hu/program oldalon érhető el. A zöldhulladék-kezelés fenntarthatósági szempontból problémás. Alapvetően a keletkezés helyén kellene hasznosítani, hiszen újrahasznosítás után jó talajjavító – emelte ki.

– A zöldhulladékot a szolgáltatónk egy évben két alkalommal szállítja el a házaktól, de látjuk, hogy ettől többre lenne szükség, ám jelenlegi kapacitásuk mellett ezt nem tudják vállalni – tájékoztatott a hatvani önkormányzat. – Bízunk benne, hogy sikerül elérnünk a gyakoribb gyűjtést a jövőben, de a hulladékudvarban ingyenesen adhatják le a zöldhulladékot a helyiek. A környezettudatosság kiemelt szerepet kap a városban, növeljük a zöldfelületeket. A városi környezetvédelmi civil közösséggel, a Pro Natura Mozgalommal az önkormányzat szorosan együttműködik. A klímastratégia megalkotása is folyamatban van a WWF Magyarországgal. Arra buzdítunk, hogy minél többen komposztáljanak. Amennyiben nyílnak pályázatok erre alkalmas edények beszerzésére, azokkal élni fogunk.

A gyöngyösi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság műszaki főelőadója, dr. Szemes Paula elmondta, idén már a havi egyszeri szállítás helyett elérték a kéthetit.

– A biológiailag lebomló zsákok használatát idén vezették be, ez mind a begyűjtést, mind a további kezelést segíti. Sajnos a szállítás és a pótzsákok biztosítása a gyakorlatban még nem működik problémamentesen. A zöldhulladék a tavaszi és őszi időszakban okoz problémát. A közszolgáltató ilyen esetekre külön díjazás ellenében tud megoldást biztosítani, némely lakosok viszont nem veszik jó néven a külön díjfizetési kötelmet – részletezte. Kiemelte, hogy a városban 2005-től több mint ötszáz komposztedényt vettek át tartós használatra.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy szívesen fogadták, pozitívak a tapasztalatok – tette hozzá.