A legjobb borokhoz a legfinomabb street foodok dukáltak az Egri Csillag Weekenden

A legújabb évjáratú Egri Csillagokat kóstolhatták végig az érdeklődők április 25. és 28. között az Egri Csillag Weekenden.

A nyolcadik alkalommal megrendezett eseményhez Food Truck Show is kapcsolódott, több mint tucatnyi négykerekűből kínáltak finomságokat a látogatóknak.

Bár az időjárás nem volt a legkedvezőbb, mégis rengetegen kilátogattak a négynapos programra, ahol mindenki találhatott neki tetsző ételt s italt. Az eseményen számos egri pincészet boraiból lehetett válogatni, többek között a St. Andrea szőlőbirtok, a Petrény Winery, a Juhász Testvérek és Tóth Ferenc pincészete is bemutatkozott. Az ételkínálatra sem lehetett panasz, az édességek kedvelői macaront, kézműves krémeseket és fánkot kóstolhattak, de voltak még amerikai és mexikói ételkülönlegességek is, és kávék közül is bőven lehetett válogatni.

A jó hangulatról fellépők gondoskodtak, számos DJ szolgáltatta a talpalávalót a négy nap alatt, de koncertet adott a Trigger Acoustic, a Sun City Jazz, a Latin Projekt és az Old Boys is. Több utcaművész is szórakoztatta a megjelenteket, Turai Bálint egykerekűn kápráztatta el a közönséget, Keresztesi Róbert pedig freestyle foci tudását mutatta be.