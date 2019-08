A legkisebb faluban is ünnepeltek

Finom ételekkel, színes programokkal telt a nap.

Megyénk legkisebb településén, Kisfüzesen is volt mit ünnepelni szombaton. A festői szépségű, kis észak-hevesi faluban mára alig több mint a száz ember él, ám a helyi közösség, az elszármazottak örülnek, ha időnként adódik olyan alkalom, amikor találkozhatnak, s együtt idézhetik fel a múltat. Az ünneplésre is volt ok, hiszen több évtizedes álmuk vált valóra azzal, hogy idén megépült a Pétervásárához vezető öt kilométernyi összekötő út, így végre biztonságosan megközelíthető a zsáktelepülés. Menyhárt Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy az idei Fűzfafesztivált azért hívták életre, hogy minden itt lakó érezze a közösséghez való tartozás örömét. A polgármester köszöntője után ebédre invitálták a vendégeket. Szarvas- és báránypörkölttel, székelykáposztával készültek a helyiek, ami pillanatokon belül elfogyott. Délután változatos programokkal folytatódott a nap. Koncertet adott a tarnaleleszi Rákóczi Péter Ifjúsági Fúvószenekar, majd néptánc és társastánc-bemutató is következett. Este a Bodri és a Miskakancsó című produkción szórakozhattak.