A legnagyobb rendezvények elmaradnak a járvány miatt Heves megyében

A koronavírus-járvány az élet egyik területét sem kíméli. Ezúttal azt jártuk körbe, hogy megyénk legnagyobb nyári rendezvényeit megtartják-e, elhalasztják, esetleg törlik azokat.

A koronavírus-járvány nem kíméli a nagy nyári rendezvényknek sem. Van, amelyiket már biztosan nem rendeznek meg, s van, amit megpróbálnak a szervezők eltolni. A Feszt!Eger az utóbbihoz szeretne csatlakozni. A szezonnyitó fesztivál biztosan nem az eredeti, májusi időpontban lesz, de Tóth Tibor főszervező bízik abban, hogy augusztus végén vagy ősz elején tombolhat az egri, illetve Egerbe látogató közönség a hazai kedvencekre.

Ugyancsak az utolsó nyári hónap végére halasztanák Eger legnagyobb boros eseményét, a XXIV. Egri Bikavér Ünnepet. Tarsoly József egri hegybíró szavai szerint a lebonyolítás végső dátumáról szóló döntést Eger Város Hegyközségének Választmánya hozza meg, legkésőbb április végéig. Hevesen is el kellett halasztani minden rendezvényt az önkormányzati rendelet szerint a rendkívüli jogrendre és a vészhelyzetre való tekintettel. Gyöngyösön viszont már biztosan nem rendezik meg a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivált, ami 1994 óta az ország kulturális életének részévé vált.

Az idei Feszt!Egerről Tóth Tibor főszervező a Heol kérdésére elmondta, sajnos ez az időszak nem a zenei eseményeknek kedvez.

– Egyébként is sok nehézségünk akadt az előkészítésével kapcsolatban, de a világjárvány megpecsételte a Feszt!Eger szezonindító fesztivál szerepét. Ahogy ma állnak a dolgok, azt sem tudja senki megjósolni, mikor indulhat a szezon, ha lesz egyáltalán. Reményeink szerint lesz – fogalmazott, hozzátéve, a nyár végére keresnek helyet abban az időszakban, ahová minden fesztivált el kell tolni.

Hogy mely fellépőkről marad így le a közönség, arról közölte, nem terveztek számottevően változtatni az alapkoncepción, azaz: egy szerethető, kedves, magyar zenei programmal várják a vendégeiket.

– Felmerült néhány külföldi szereplő ötlete, de a forrásokkal összefüggő lehetőségeink visszarántottak minket a földre – jelentette ki. – A magyar zenekarok nagyon szeretik a rendezvényt és Egert, így a szokásos módon egy aktuális programmal terveztünk, amiben volt néhány műfaji újdonságunk. Reméljük, később meg tudjuk mutatni.

Hangsúlyozta, az eddig végzett munkának és költségeknek egy része nem visszahozható, de bíznak benne, ha pótolni tudják a rendezvényt, talán nem lesz nagyobb a veszteség, mint amit ki tudnak gazdálkodni. Mivel a partnereik nagy része hasonló problémákkal küzd, ők is azon vannak, hogy amit lehet, átütemezzenek.

– Amint tudunk konkrét nyár végi időpontot, tájékoztatjuk a közönségünket – jegyezte meg a főszervező.

Az egri bikavér ünnepét eltolnák augusztusra Tarsoly József egri hegybírót a bikavérünnep sorsáról kérdeztük.

– A jelenlegi bizonytalan helyzetben úgy vélem, az eseményt az idén is megtarthatjuk, bár egyre valószínűbb, hogy nem a szokott időben, július második hétvégéjén, hanem csak augusztusban, hiszen várhatóan elhúzódik a vírushelyzetből történő kilábalás időszaka is – tudatta.

Mint kifejtette, egy ekkora méretű rendezvény esetében kizárólag a nyári időszak jöhet szóba, így, ha elhúzódik a mostani helyzet és augusztusban sem sikerül megvalósítani az ünnepet, akkor merülhet fel a teljes elhalasztása, hiszen az iskolakezdés és a szüreti időszak elindulása nem kedvez a fesztivál sikeres és eredményes lebonyolításának.

– A bikavérünnep megrendezésének végső dátumáról szóló döntést Eger Város Hegyközségének Választmánya hozza meg, legkésőbb április végéig – tette hozzá .

A hegybírótól érdeklődtünk arról is, milyen anyagi vonzata lenne, ha mégsem sikerülne megtartani a bikavérnapokat.

– A rendezvényszervező hegyközségi nonprofit szervezetnek inkább presztízsveszteséget jelentene, de a szőlő- és bortermelőknek katasztrofális a koronavírus-helyzet, hiszen a jelenlegi gazdasági környezetben talpon maradni önmagában is felér egy artistamutatvánnyal – hangsúlyozta. – A turizmusipar megállása, a borfogyasztás visszaesése jelentős károkat okoz az ágazatnak, a bikavérünnep elmaradása tovább növelné a veszteségeket, kiegészülve a gasztronómia képviselőinek veszteségeivel. Konkrét számokat nem tudok mondani, mivel az értékesítés egyéni, ám a résztvevők beszámolói alapján az egyik legnagyobb árbevételű szakmai rendezvényről lévén szó jelentős tétellel számolhatnánk. Ezért bízunk benne, hogy a XXIV. Egri Bikavér Ünnep nem marad el, s a krízis után jókedvűen, remélhetőleg minél többen újra együtt tudunk önfeledten koccintani, feledve a megpróbáltatásokat.

Hevesen is el kellett halasztani minden rendezvényt a kormányzati rendelet szerinti rendkívüli jogrendre és a vészhelyzetre figyelemmel. A lakossággal interneten tartják a kapcsolatot, egyebek között húsvéti locsolóversíró pályázatot szerveztek, de lesz majd fotópályázat, valamint mese- és versmondóverseny is.

Gyöngyösön nem rendezik meg a folklór fesztivált

A Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál az 1994-es kezdete óta Gyöngyös és térsége, az ország kulturális életének szerves részévé vált. A kontinenseken átívelő színvonalas rendezvény idén meghiúsul a járvány miatt.

Ombódi András, a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál Alapítvány művészeti vezetője lapunknak elmondta, nem az anyagiak miatt hatalmas törés ez, hanem az erkölcsi kár okán.

– Lehet, hogy augusztusra, mikorra szervezni szoktuk, megoldódik a helyzet, ám ilyenkor már szerződéseket kötünk, s jelen helyzetben egy csoport, egy résztvevő sem tudja, mi fog történni. Mivel nem tud biztosat senki, s egy tengerentúli együttes foglalásait már le kellene fixálni, kivitelezhetetlen ilyen horderejű közösségi esemény – magyarázta. – A véleményem az, hogy az idei szezonnak ezzel tulajdonképpen vége is lett.

Elmondta, a Magyar Fesztiválszövetség igyekszik koordinálni a későbbre halasztott eseményeket, amire szükség is van. Mivel őszre rengeteg nyári programot áttolnak, ezt össze kell szervezni. A fesztivál közel harminc éve kiemelkedő esemény a város életében, a nyitó- és zárógála mindig tömött nézőtér előtt zajlik. A környező települések is versengenek a csoportokért, amelyek vidéki helyszíneken is fellépnek, külföldi táncosok szinte minden földrészről voltak. A vendéglátó Vidróczki Néptáncegyüttes mindig fellép és Gyöngyös másik csapata, a Borostyán Néptáncegyüttes is.

Jövőre ugyanazt a műsort tervezik

Tavaly június 27–30. között ünnepelte 40. évfordulóját a Kaláka Fesztivál. Az Érsekkert szolgált a koncertjeik helyszínéül. Idén a június végére tervezett rendezvényt nem tartják meg. Ebben az évben Lajkó Félix, Palya Bea, Magna Cum Laude és Kaláka bemutatkozásával is készültek a szervezők.

– Úgy döntöttünk, hogy a fesztivált az eredetileg elképzelt időpontban nem rendezzük meg. Az eseményt idén nem tudjuk pótolni, de úgy tervezzük, jövőre egy az egyben ezt a műsort játsszuk le, remélhetőleg minden résztvevőnek megfelelő lesz. Így senkiről nem marad le a közönség, csak egy évet kell várni rájuk – válaszolt érdeklődésünkre Marosi Veronika, a fesztivál szervezőjének, a Gryllus Kft.-nek a munkatársa.