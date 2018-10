„Nem hülyék, csak nagyon szegények”: a leharcolt lom, a koszos kacat nem adomány!

Sokan szeretnénk adni a nélkülözőknek, de nem mindegy, hogyan és mit. Aki még nem tudja, ideje megtanulnia, hogy a szegényeknek is van méltóságuk. Tiszteljük meg őket azzal, hogy e szerint cselekszünk, amikor adunk!

Szép dolog az önzetlenség, még szebb, ha adományozással is társul. Közelednek az év végi ünnepek is, amikor megnyílnak a szívek, nő az adakozási kedv. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy beszéljünk arról, miként lehet jól adni, s mikor megalázó és visszataszító egy-egy ilyen szándék.

A SZETA Egri Alapítványának közösségi felületén immár második alkalommal jelenik meg felhívás, melynek lényege, hogy a szegények számára fenntartott adománypontjukra lehetőleg ne vigyenek ócska, koszos lomokat, se olyan leharcolt bútordarabokat, amelynek a szeméttelepen lenne a helye.

Bizonyára jót akart, mégis bosszúságot okozott az névtelen adakozó, aki október 23-ra virradóra egy szakadt, rossz állapotban lévő ágyat tett le az adománypont előtt.

Farkas Gábor, a SZETA honlapjának adminisztrátora rövid bejegyzéssel reagált az esetre: „Megköszönnénk az ismeretlen adományozónak, ha visszaszállítaná ezeket minél hamarabb saját birtokára, mert nincs szükség rájuk, nem tudjuk tárolni, és nincs kapacitásunk, hogy elszállítsuk a Homok utcába. Továbbá felhívnánk a figyelmet arra, hogy a nyitvatartáson túli adományok letétele illegális szemétlerakásnak minősül – tehát szabálysértésnek –, amit az udvarban elhelyezett térfigyelő kamera rögzít. Ha egyetért velünk, kérjük ossza meg, hogy másokhoz is eljusson ez az információ.”

Egy pár héttel korábbi bejegyzésben pedig ez állt: „Kérjük, hogy használhatatlan ruhaneműit, cipőit és egyéb tárgyait az egri Hulladékudvarban (Eger, Homok u. 26.) helyezze el! Kérjük, tisztelje meg azokat az alacsony jövedelmű embereket, akik az adománypontunkon kénytelenek beszerezni életükhöz szükséges dolgokat, és tisztelje meg az adományponton dolgozó önkéntes és fizetett munkatársakat, akik selejtezik, válogatják az ide hozott dolgokat. Ne tegyenek le használhatatlan, büdös, penészes ruhaneműkkel teletömött zsákokat az ajtónk elé, és ne surranjanak el gyorsan több millió forintot érő autójukkal. Alapítványunknak több tízezer forintot kell kifizetnie a „selejtes” dolgok elszállítására.

Ezt a pénzt sokkal indokoltabb lenne a szegénységben élő gyerekekre költeni: kenyérre, vajra, húsra, banánra, narancsra, almára, dióra, mogyoróra, bábszínházra, új cipőre és ruhára… – hogy ne mindig másokról levetett ruhákban járjanak. Köszönjük azoknak, akik megtisztelnek minket tisztességes adományaikkal. És várjuk további pénzbeli és természetbeni segítségüket, mivel sem állami, sem önkormányzati támogatásban nem részesülünk, miközben több száz szegénységben élő családot és gyermeket támogatunk szakmai programjainkkal.”

Megkérdeztük az alapítvány vezetőjét, Farkas Zsuzsannát arról, hogy aki igazán segítene szeretne tárgyi adománnyal, az mire figyeljen, hogy jól adjon.

Elmondta, minden adományért hálásak, de az utóbbi időben azt tapasztalják, hogy sokan szemétlerakónak használják adománypontjukat. A leharcolt lomok elszállítása számukra pluszköltséget jelent, amit megspórolhatnának és jobb célokra használhatnának.

Egerben jól szervezett a szemétszállítás, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is. Az ezért felelős cég évente egyszer rendszeresen szervez házhoz menő, ingyenes lomtalanítást, és a Homok utcai Hulladékudvaron is fogadja a feleslegessé vált holmikat hétköznapokon és szombatonként is.

Amire minden családnak szüksége van

Ha szegény embereken, gyerekeken valaki segíteni akar, tisztelje meg azzal őket, hogy tiszta, használható holmit visz a gyűjtőpontra. A használhatatlan mikrónak, a lestrapált gáztűzhelynek, a penészes vagy koszos ruháknak, a lyukas cipőknek nem itt van a helye. A szegények nem hülyék, csak szegények. Nekik is van méltóságuk, ők is szeretnének megadni gyermekiknek mindent. Épp ezért a SZETA továbbra is várja azokat az adományokat, amelyek igazi segítséget jelentenek. Az év végi ünnepek közeledtével örömmel vesznek át megunt, de még jó állapotban lévő játékokat, könyveket. A hozzájuk érkezett visszajelzések szerint sokan keresnek még használható konyhai eszközöket, edényeket, lábasokat, serpenyőket, valamint tányérokat. Sok családban ma is előfordul, hogy ezen eszközök híján kénytelenek egy tálból, tányérból enni a gyerekek.