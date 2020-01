A lokálpatrióták segítik a falujukat, s úgy tartják Ecséd a világ közepe

Kilenc lokálpatrióta tekint a fotómasina lencséjébe a tizedik disznótorukat is megült társaság képviseletében.

Négyen idegenből érkeznek hazai fészkükbe: Gyöngyösről a nyugalmazott történelemtanár, Tóth Vilmos, valamint három unokatestvére, a mérnök Hegedűsök: Vilmos Gyöngyösről, Dezső Kazincbarcikáról, Ferenc pedig Budapestről. A többiek helyben laknak. Pete László, az exkülkereskedő, Maksa László vállalkozó és a testvére, Maksa Dezső vasútinehézgép-kezelő, Csizmás Csaba gazdatiszt és állatgondozó, valamint a tiszteletbeli tag: Ambruzs Lajos.

– Hatan voltunk bajzás diákok – igazít el Tóth Vilmos, aki, mielőtt a gyöngyösi Berzébe ment tanítani, a hatvani gimnáziumban állt először katedrára. – Mindenkit ideszámítva, már negyvenkét országban szereztünk élettapasztalatokat, leginkább hivatalos útjaink alatt. Volt, aki már látta a riói favelákat vagy az észak-koreai élő kutyák húspiacát. Jómagam a római Szent Péter téren lehettem részese II. János Pál pápa közösségi audienciájának. Sokrétű tapasztalásainkat igyekszünk szülőfalunk, azon belül az alvégi Kenderföld szolgálatába állítani. Ugyanis hittel valljuk, hogy Ecséd a világ közepe.

A baráti társaság kezdetben még a disznóvágást is magára vállalta, mára azonban már csak ebből a tor maradt meg, a régi időkről meg a falu jövőjéről való beszélgetésekkel fűszerezve.

– Támogatjuk a helyi ügyeket, ahogy tőlünk telik – mondja Vilmos. – A hegyközség borversenyén kupát adunk át. Részt vállaltunk a római katolikus templom orgonájának felújításából. A plébánia falára emléktáblákat akasztottunk. Jó tanuló – jó táncos díjat és külföldi utazási támogatást adtunk az általános iskola jeles tanulóinak. A Bajzában tanuló egyik ecsédi diákot is segítjük.

A falu helytörténetírásában is érdemeket szerzett Tóth tanár úr további terveikbe is beavat.

– Június 4-én istentisztelet keretében emlékezünk meg Trianon centenáriumáról. Azután lesz az Agrária megalapításának száztizedik évfordulója. Az ecsédi Búzás-pincében pedig emlékkiállítást nyitunk meg.

S hogy a társaság horizontja nem a falu határában van, azt országhatáron túli támogatásaikkal bizonyítják. A gyulafehérvári papi szemináriumban az egyik jeles diákot, meg egy csíkcsicsói gyereket segítették. Utóbbi azóta Kolozsvárott segédpap. Támogatnak egy székely politológus hallgatót is, aki Szegeden tanul. A kárpátaljai kisgyerekek kezébe pedig mesekönyveket juttattak el.