A magyar dinnye idén is páratlan – Erdőtelek bizonyított

Később, és alacsonyabb áron kezdődött a dinnye­export, ezért drágább most kissé a hazai.

Később kezdődött, de tovább tarthat idén a dinnyeszezon. A növények fejlődését a hideg tavasz hátráltatta, ezért később érett a szabadföldi görögdinnye. Jelenleg az árak is magasabbak a korábbiaknál, viszont a minőségre nincs panasz. A termelőknek inkább a megfelelő munkaerő megtalálása okoz fejtörést.

– Májusban semmi okunk nem volt örülni, csak bizakodhattunk. A június „kiegyenesített” mindent, a dinnye visszaszerzett a hátrányából a meleg hatására. Minden kedvezett neki, s ez megalapozta a jó termést. Jóízűeket lehet most kapni – mondta Slakta Gyula erdőtelki termelő.

Mindig kísérleteznek újabb fajtákkal, hátha jobb lesz az eredmény Slakta Gyuláék sárgadinnyét is termesztenek, ezekről is szüretelnek még. Mérsékelt mennyiségben, de ez is kitarthat úgy, mint a görög, azaz akár szep­temberben is lehet hazai. Itthon továbbra is a klasszikus sárga, illetve zöld bélű cukordinnye a legkedveltebb, így ők is ezt termesztik, nem próbálkoznak mással. Ugyanakkor mindig vannak újdonságok, amelyeket ki kell próbálni, mert jöhet olyan fajta, ami az adott területen remekül működik, jó piaca lesz. A termelő szerint nem minden dinnye megfelelő minden földre. Ami nála kiváló termést hoz, nem biztos, hogy kötöttebb talajon is beválik, ezért kell próbálkozni új fajtákkal.

A dinnyét egyébként is öntözik, így nem hiányzott az eső. Sőt, a termelő szerint e növénynek az a jó, ha szabályozottan termesztik. Az utóbbi 15–20 évben meghonosodott technológiákkal a mostani fajták jobb mennyiséget adnak. Ha például nagy csapadék jön, az még végzetes is lehet. A sok eső miatt szétcsattanhat a dinnye, s ízetlenné válik.

– Idén elkerült bennünket a sok csapadék, bár helyenként voltak problémák. Nagyobb eső esett, kis jégkárunk is volt, de a minőséget ez nem befolyásolta – tette hozzá.

A gazdálkodónál július elején kezdték a vágást, tíz nap csúszással az előző évekhez képest. Ezek szuper korai szabadföldiek, takart dinnyék voltak. Sokan csinálják fóliasátor alatt is, de ők nem akarnak így beleavatkozni a termesztésbe.

– A fogyasztók várták a magyar termést, nem is volt eddig gond a hazai piacra szántak értékesítésével. Ami kisebb probléma volt, az az exportra szánt s a szupermarketekben kapható gyümölccsel akadt. Az exportőrök két héttel előbb megkezdhették volna a felvásárlást, így torlódás volt abban a szegmensben. Ez érezteti a hatását, mert nem azt vártuk, hogy 50 forinttal kezdik a felvásárlást, ezt ugyanis semmi nem indokolta. A két hét csúszás megtette hatását. Ha drágábban kezdik, még olcsóbban tudtuk volna adni a hazait is.

A bevételi tervet teljesíteni kell, a jövő évet el kell tudni kezdeni. Szükséges a biztonság, hogy a gazdálkodó tervezzen és majd megfelelő minőséget termeljen. A dinnye magától nem lesz jó, pénz kell hozzá – fejtette ki Slakta Gyula.

Augusztusban a június 6-i kiültetésű dinnyéket találjuk a piacon, s az, hogy ezek ízesek lesznek, már látható. A szakember szerint megtesznek mindent, hogy így maradjon. A termelők remélik, kitolódik a szezon, mert szeptemberben is finom lesz még a görögdinnye. Aki nem evett eleget, be tudja pótolni. A későbbi eladhatóságot befolyásolja majd más gyümölcsök importja is.