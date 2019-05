A Mátra Művelődési Központ ügyét zárt ülésen tárgyalta a testület

Felmondott a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője a napokban. A gyöngyösi képviselők csütörtöki ülésükön úgy döntöttek, új pályázatot írnak ki a posztra.

Jelenleg is folyik egy elnyert pályázatból megvalósuló nagyszabású beruházás a Mátra Művelődési Központban és hamarosan egy másik is kezdetét veszi. Többek között ezeknek a feladatoknak a koordinálását is megkapja az átmenetileg kinevezett új ügyvezető. A mátraaljai város testülete elfogadta Ábry Zoltán felmondását, aki a tavaly májusban megalakult Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. éléről távozik. A grémium csütörtöki ülésén egyebek között az így megüresedett posztra írt ki pályázatot.

Gyöngyös 2012 óta folyamatosan növekszik a nyomozás eredményességi mutató a városban, ez derült ki abból a közbiztonsági helyzetet taglaló beszámolóból, amelyet csütörtökön tárgyalt a gyöngyösi képviselő-testület.

– A helyi rendőrkapitányság illetékességi területén tavaly 63 százalékról 70 százalékra emelkedett ez a mutatószám és a fokozott közterületi jelenlét miatt csökkent az új bűnügyek száma is – mondta el Balogh Tibor a Gyöngyösi Rendőrkapitányság volt vezetője, aki áprilistól már a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásában dolgozik. A testület előtt megköszönte a több mint tíz éven át tartó korrekt együttműködést a város vezetésével és utódjának Juhász János rendőr ezredesnek hasonló eredményes és gyümölcsöző munkát kívánt.

A képviselők még ebédszünet előtt elfogadták dr. Pálosi Béla járási tisztifőorvos beszámolóját a helyi egészségügyi helyzetről, majd következett az autóbuszos helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályáza, amelyet a testület egyöntetűen elutasított és úgy döntött, hogy 2020 december végéig meghosszabbítja a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést. Valamint döntöttek abban is, hogy az autóbuszon megvásárolt 305 forintos menetjegyek árát 300 forintra mérsékelik.

A testületi ülésen történtekről további részleteket a Heves Megyei Hírlap holnapi számában olvashatnak.