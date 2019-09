A Mátraalján átlagos, az Egri borvidéken ez alatti lehet a termés

Megkezdődött a szüret. A várakozások szerint az Egri borvidéken mennyiségben a tavalyi ­kiemelkedően nagy termésátlagot nem tudják hozni, úgy harminc százalékkal alatta marad a 2018-asnak. Szép ­termésre számítanak viszont minőségben és mennyiségben az ország második legnagyobb területén gazdálkodó Mátrai borvidéken.

Az Egri borvidék elnöke, dr. Pál Sándor a Heol kérdésére azt mondta, hogy a legutóbbi termésbecslés alapján körülbelül 30 százalékkal látszik most kevesebbnek a termés, mint a tavalyi. Ehhez hozzátette: az elmúlt évben kiemelkedően jó termés volt, így egy átlagos évhez viszonyítva kisebb a visszaesés. Tavaly 90 mázsa volt a hektáronkénti átlag, most 60–70 közöttivel lehet számolni.

– A minőségről még nehéz beszélnünk, mert még sok tényező, elsősorban az időjárás befolyásolja. Azt gondolom, hogy ha az idő nem fordul nagyon csapadékosra és normális ősz lesz, akkor jó minőségre lehet számítani – mondta a szakember.

Az 5400 hektáron gazdálkodó borvidéken területileg a legnagyobb fajta a kékfrankos. Ezzel van idén a kevesebb probléma, a gombabetegségektől, elsősorban a peronoszpórától kevésbé károsodott, ezért ebből jó termést lehet prognosztizálni mennyiségben és minőségben egyaránt. A leányka és a merlot esetében a peronoszpóra miatt nagyobb problémát lát az elnök.

– A szüret tavaly már augusztus 20. előtt elindult, most később, bár már tart, sőt a korai fajták, Irsai, turán szedése be is fejeződött. A fehér fajták mennek most: zenit, zengő, muskotály, illetve már az oportót is elkezdték szüretelni, a legkésőbb szedett fajta pedig a cabernet lesz. Mindig azzal zárjuk a szüretet, ha az időjárás nem szól közbe, valamikor október közepén – mondta dr. Pál Sándor.

A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Kovács Zita szerint egy átlagos évnek megfelelő 100–120 mázsára termésátlagra számítanak hektáronként. Megkezdődött már a szüret mégpedig az Irsai Olivérrel, amit már le is szüretelt mindenki. Szeptember első hetében pedig megindultak a chardonnay, muskotály cserszegi fűszeres szedésével is.

– Bízunk benne, hogy az időjárás is kedvezőbb lesz, mert azért augusztusban légköri aszály volt, ami miatt elkezdett fonnyadni a szőlő. Nedvességre és 25 fok körüli hőmérsékletre lenne szükség. Ha így alakul, kiváló szüretünk lehet. Minőségben nagyon szép a termés. Szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy hiába volt a tavaszunk, illetve a nyár eleje csapadékos, rá a hirtelen jött meleg, mégis azt lehet mondani, a Mátrai borvidéken nem ütötte fel a fejét sem a peronoszpóra, sem a lisztharmat. Komolyabb betegséggel nem küzdöttek a szőlők és még jégkár sem volt idén – mondta Kovács Zita.

A hegyközségi elnök szerint, miután náluk is vannak kék szőlők, október végére fejeződhet be a szüret.