A Mátrába már visszatért a pezsgés, az egri apartmanokba még nem

A turizmus újraélesztése körül sok a kérdés, a bizonytalanság, ezt vallják megyénk szállásadói. A pünkösdi hétvégére már mindenki nyitott kapukkal várja a vendégeket, mint kiderült, több-kevesebb reménnyel.

Náluk az apartmanok felét már lefoglalták pünkösdre, úgy látszik, kicsit kezd beindulni a belföldi turizmus, Virág Tamás, egy egri apartmanos kérdésünkre így fogalmazott. Már egy-két magyar lakókocsis is jelezte számukra, hogy érkeznének a kempingjükbe. Ami a kö­zeljövőt illeti, elmondta, hogy foglalások csak júliustól vannak náluk.

– Most egy kicsit felélénkülünk, reméljük az időjárás is jó lesz. Bízunk benne, hogy ez a hétvége ad egy kis reményt, bár a július-augusztus még mindig kérdőjeles – jelentette ki.

Megjegyezte, hiányoznak a lengyel vendégek, bár néhány törzsvendégük jelezte, már várják, hogy megnyissák a határokat. Főként a strand felől érdeklődtek, hogy kinyitott-e.

Hamar megtelt a Mátra pihenni vágyókkal

A mátraházi Hotel Residence Ózonba meglepően hamar visszatért a pezsgés. A népszerű szálloda már múlt hétvégén is közel telt házzal üzemelt.

– Mindössze tíz szabad szobánk maradt, ami az elmúlt időszakot tekintve remek arány. Pünkösdre pedig most hetvenöt százalékos a telítettségünk. Sőt, a nyár többi részére is nagy az érdeklődés – árulta el lapunk kérdésére Hoffmann József, a tulajdonos.

Kitért arra is, hogy derűlátóak a teljes évet tekintve is. Amennyiben jönnek a céges foglalások és a konferenciák újraindulnak szeptembertől, abban az esetben van rá esély, hogy minimális veszteséggel megússza a hotel az eddigi kiesést.

A mátrafüredi Avar Hotel is kitárta kapuit pénteken. A foglalások már hónap eleje óta érkeznek, azóta, hogy kihirdették a nyitást.

– Folyamatosan fogynak a szabad helyek, de telt ház még nincs. Most úgy tűnik, a pünkösdi hétvége is szépen alakul – fogalmazott Nehéz Tamás szállodaigazgató, aki kitért arra is, hogy a nagyobb fellendülést szeptembertől várják.

Megélénkülhet hamarosan a megyeszékhely is

A Hotel Imola Platán május 29-étől fogadja az érkező vendégeket, amire nagyon készülnek. Hegedűsné Őzse Enikő értékesítési vezető lapunkat arról tájékoztatta, hogy a közelgő hétvégére még túl sokan nem jelentkeztek be. Egyéni foglalások jellemzik az ünnepeket, de a várakozásoknál még így is sokkal jobb a helyzet.

– A korábbi, le nem mondott foglalásokat júniusra tolták el többen, illetve a júliusi és augusztusi szobák sem üresedtek meg. Jó hír, hogy a külföldiek sem mondtak le az egri pihenésről. Természetesen az újranyitáskor fokozottan figyelünk a vendégeink egészségére, a tisztáságra, a higiéniai szabályokra. Bízunk benne, hogy folyamatosan helyre áll az élet – hangsúlyozta.

Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke arról beszélt lapunknak, hogy ugyan a megyeszékhely várja a vendégeit, de a velük való találkozás módja még kérdéses. Még a bizonytalanság uralja a gondolataikat.

– Egyelőre Eger csak a várat tudja kínálni, ami látogatható nevezetesség. Az idegenvezetők is rossz helyzetben vannak, túráinkra az online foglalás nem lehetséges, hiszen a Tourinform-iroda sincs még nyitva. Ötletelünk, tervezünk, ezeket vitatjuk meg. Az egyik elképzelésünk, hogy akár a szállások is kiközvetíthetnék az idegenvezetőket, akik 10–15 tagú, de akár kisebb csoportokat vagy családokat is körbevezetnének a városban. Természetesen a távolságtartás szabályainak megfelelően – részletezte.

Tenger helyett vidékre vágyunk

Idén inkább itthon marad, és vidéken pihen, mintsem a tengerhez utazna a magyarok zöme.

A veszélyhelyzet elmúlta után három hónapon belül a megkérdezettek 36 százaléka tervez belföldi túrát, s csak 15 százalék látogatna külföldre – derül ki Lounge Group elemzéséből. Az áprilisi adatok szerint a tavalyihoz képest kevesebb mint felére esett vissza az internetes érdeklődés az utazási lehetőségek iránt. Kiderült az is, hogy a lakosság 43 százalékának hiúsultak meg az idénre tervezett úti céljai.

Azok egyharmada, akik lemondták a korábban tervezett pihenésüket, a járvány miatt dobta sutba a terveit, másik harmaduk pedig a lezárt határok miatt döntött így. A kimaradt külföldi utakat itthon pótolják majd a magyarok, s ennek a belföldi turizmus lehet a nyertese.

Péntektől már fogadják a hotelben a vendégeket

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója elmondta, május 29-étől újra működtetik a szállodát és a jelek azt mutatják, van okuk bizakodásra.

– Nagyon jól állunk, elkészítettük a saját covidos akciótervünket. Mivel nagy szálloda vagyunk, figyelni kell a létszámkorlátozására, ezért csak minden második szobában fogadunk vendéget. Folyamatos az érdeklődés is, múlt héten indítottuk el a kampányunkat a nyitással kapcsolatban, azóta pedig folyamatosan csörögnek a telefonok. Jelenlegi állás szerint körülbelül 40 százalékos foglaltságra számítunk, ami kezdetnek nagyon kedvező visszajelzés – részletezte Harmati Judit.

Hozzátette azt is, hogy bíznak a szezon gyors beindulásában, hiszen nagyon sokan érdeklődtek náluk már a napokban is.

– Júniusra még óvatosan foglalnak, mindenki figyeli a híreket, és várják az enyhítő intézkedéseket. Azt gondoljuk, hogy júliustól már sokkal több turista érkezik, de ahhoz az is kell, hogy minél több attrakció legyen a városban. Próbálunk saját programokat is biztosítani – magyarázta.

Sok egri magán szállásadó gondolta úgy, hogy a pünkösdi hétvégén újra fogadja a visszatérő pihenni vágyókat, de a roham elmaradt.

– A szállásokat már jó ideje hirdetjük, ám a vendégek egyelőre bizonytalanok és óvatosak – mondta el lapunknak egy vállalkozó.

– Az elmúlt évek során hozzánk főként külföldi családok, házaspárok, baráti társaságok érkeztek. Nagyon sok lengyel és orosz foglalásunk volt, ám ők jelezték, hogy idén nem lesz lehetőségük több időt tölteni nálunk. Kénytelenek voltak előre kivenni a szabadságaikat, így maximum egy-egy hosszú hétvégét tudnak beiktatni, s azt is inkább a nyár végén. A belföldi turisták közül is többen írták már, hogy a leghamarabb augusztusra tudnak tervezni. A kilátásaink tehát nem túl rózsásak egyelőre – foglalta össze.