A megszokott rendben működnek a gyöngyösi óvodák

Idén nem tartanak nyári szünetet a gyöngyösi óvodák, ahol immár három hete a biztonságos körülmények között fogadják a gyerekeket.

Különösen fontos ez azért, mert a három évnél idősebbeknek kötelező a részvétel a nevelésben, mivel azok immár a városban is a veszélyhelyzet előtti, megszokott rendben működnek – tájékoztatta portálunkat az önkormányzat.

Ha a szülők a nyári időszak alatt, meghatározott ideig nem szeretnék a kicsiket óvodába vinni, a távolmaradást mindenképpen igazolniuk kell, ehhez a nyomtatvány minden intézményben elérhető.

Minden kisgyermek a saját tagóvodájában vehet részt a nevelésben. A napi programok kialakításakor az óvodapedagógusok figyelnek arra, hogy a szakmai ajánlásoknak megfelelően, növendékeik minél több időt töltsenek a szabad levegőn, emellett lehetőséget biztosítanak a sokoldalú tevékenykedésre.

Teljes nyitvatartással, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett dolgoznak. A tagintézmények fokozott figyelmet fordítanak a higiéniás szabályok betartására. Fontos, hogy a szülők a beteg gyermekeket társaik, és a dolgozók egészségének védelme érdekében ne vigyék be. A kontaktusok csökkentése miatt az édesanyák és édesapák pedig csak korlátozottan mehetnek be az intézményekbe, és az ott tartózkodás idején be kell tartaniuk egymás között, a legalább két méteres távolságot. Az iskolába készülőktől augusztus első és második hetében köszönnek majd el.