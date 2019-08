A mellékutak állapota javult, a főutaké romlott

Az elmúlt években zajlottak útfelújítások a megyében, de a főutak állapota a 31-es, a 33-as és a 21-es modernizációja ellenére is inkább romlott.

Némi javulás volt az utóbbi években a Heves megyei közutak állapotában, de így is az országos átlagnak felel meg az úthálózat műszaki minősége, a főutak színvonala pedig romlott is az utóbbi években, derül ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által közzétett adatokból.

Az útfenntartó évről évre kategóriákba sorolja az utakat az egyes úthibák szerint, így értékelik azokat nyomvályússág, egyenetlenség, burkolatállapot és teherbírás szerint is. Megnéztük a 2013-as, a 2016-os és a 2018-as értékeléseket is. A legelső évből voltak fenn a legrégebbi adatok a közútkezelő weboldalán, 2016-ban kerültek az állami tulajdonú autópályák a Magyar Közúthoz, a tavalyi adatok pedig a legfrissebbek a felmérésben. Míg 2013-ban 1168 kilométernyi fő- és mellékút tartozott a közútkezelő Heves Megyei Igazgatóságához, addig 2016-ban már 1357 kilométer fenntartásáról kellett gondoskodniuk, tavaly pedig 1367-ről. A növekmény adódik az M3 két útpályájából és a kapcsolódó csomóponti szakaszokból, illetve az M25-ből. Ezek általában jó minőségű útszakaszok, így arányaiban javították a megyei közutak állapotát. A közútkezelő egyébként megkapott sok kerékpárutat is.

A legkevesebb probléma a nyomvályúkkal volt, a megye útjainak kilencven százaléka ebből a szempontból jó, vagy megfelelő minőségű – azaz az autók kerekei által kijárt aszfalt mélysége nyolc milliméter alatti –, csupán 1,6 százaléka kifejezetten rossz, 69 kilométer nem megfelelő, vagy rossz minőségű. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a főútvonalak kevesebb mint hatvan százalékának jó a minősítése, további ötödének pedig megfelelő, míg a mellékutak kilenctizedét ítélték jónak ebből a szempontból. 2016-hoz képest 2018-ban negyven kilométernyi, főleg mellékút lett nyomvályúmentes, míg a főutaknál négy kilométernyivel fogyott a jónak és megfelelőnek minősíthető útszakasz, bár nyolc kilométernyivel a rosszak hossza is csökkent, s került a tűrhető kategóriába.

Az út egyenetlensége azt jelenti, mennyire hullámos, esetleg van megsüllyedve, vagy kiemelkedve az úttest, de nem a keréknyomokban. Ebből a szempontból a megyei utak 55 százaléka – 764 kilométer – jó vagy megfelelő, ami négy százalékpontos javulás öt év alatt. A főutak minősége sokkal jobb a mellékutakénál. Míg 2013-ban negyedét sorolták tűrhető kategóriába, s közel ennyi volt megfelelő, illetve jó, addig tavaly már 51 százalék kapott kifejezetten jó osztályzatot. A mellékutak minősége 2013-ban még meghaladta a főutakét, azóta viszont nem volt nagy átrendeződés, kicsivel csökkent a jó és a rossz utak aránya, nőtt a tűrhetőké. Megemlítendő, hogy 2016-ig harminc kilométernyi mellékút romlott le jelentősen, az azóta végzett felújításoknak köszönhetően lett a 2013-as viszonyokhoz képest tizenkét kilométernyivel több jó és négy kilométerrel kevesebb rossz minősítésű mellékút a megyében.

A burkolat állapota továbbra is kritikus. Mindössze 254 kilométeren jó vagy megfelelő a minőség, 840-en pedig rossz, vagy nem megfelelő, 262 kilométeren tűrhető. 2013-ban még 833 volt legfeljebb nem megfelelő minőségű, 130 pedig megfelelő, 204 pedig tűrhető. 2016 óta pedig 22 kilométerrel lett több a jó burkolatú, s 29 kilométerrel kevesebb a kátyús útszakasz. Elsősorban az autópályák minőségére lehet kevesebb panasz, ez abból is látszik, hogy hat évvel ezelőtt csak a főutak voltak megyei kezelésben és 12 kilométernyi volt közülük jó állapotban, kétszáz kilométer pedig kifejezetten rossz volt. Meg kell jegyezni, hogy 2016 óta romlik a főutak és az autópályák burkolata, húsz kilométerrel kevesebb – 129 helyett 109 – a jó, 16 kilométerrel több – 232 kilométer – a rázós szakasz, pedig korábban beruházás zajlott a 21-esen, a 31-esen és a 33-ason is. A mellékutak állapota eleinte romlott, 2016 óta javult, 144 kilométeren élmény autózni, 609 kilométeren viszont bosszankodhatunk.

A legnagyobb javulás az utak teherbírásában van, 130 kilométeren, zömmel mellékúton lettek sokkal jobbak a viszonyok. 745 kilométer teherbírása megfelelő, 459 kilométernyié pedig nem, 88 kilométer még tűrhető. A nagyobb javulás 2016-ig következett be – a 31-es út felújításával –, de azóta is történt előrelépés.

A Heves megyei közutak állapota (2018)

JELLEMZŐ Jó (km) Megfelelő (km) Tűrhető (km) Nem megfelelő (km) Rossz (km) Nem mért, nincs adat (km) Nyomvályú 1101,9 117,6 69,1 24,2 22,3 31,9 Egyenetlenség 502,7 262,1 175,7 149,5 245,2 31,9 Burkolatállapot 173,9 79,8 262 120 720,6 10,9 Teherbírás 676,9 68,1 87,7 109,7 339,1 85,7

Forrás: Magyar Közút